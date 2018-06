Salute | farmaci | nel suolo batteri chiave per nuovi antibiotici

Salute : attenzione a quali farmaci si portano in vacanza - multe e carcere in molti Paesi : attenzione a chi si reca all’estero in vacanza con farmaci al seguito: il rischio è di infrangere le leggi locali. Il Foreign and Commonwealth Office (Fco) ha lanciato l’allarme: secondo l’ente britannico infatti bisognerebbe sempre verificare che, nel Paese dove ci si reca, alcune medicine comunemente prescritte non rientrino negli elenchi dei “farmaci controllati“. In Giappone, ad esempio, alcuni rimedi contro il ...

Salute : in un anno +8% di farmaci contro l’ansia : Italiani sempre più ansiosi. Aumenta di quasi l’8% in un anno il consumo di psicofarmaci utilizzati per combattere ansia, nevrosi, attacchi di panico e insonnia. E’ quanto emerge da un approfondimento sui consumi di psicofarmaci in Italia pubblicato sul portale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). E’ stabile intorno al 6% della popolazione, si legge nel report, il numero di italiani a cui e’ stato prescritto, ...

Salute - Aduc : i farmaci scaduti non devono essere utilizzati : “I farmaci scaduti non devono essere utilizzati“: lo afferma Primo Mastrantoni, segretario Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. “Sembrerebbe ovvio (perché usare un prodotto scaduto?), ma lo ricordiamo perché alcuni medici americani ritengono che, certi farmaci, possano essere usati anche oltre la data di scadenza indicata nella confezione o, perlomeno, chiedono che la stessa data sia posticipata, ...

Salute : il 70% degli over 65 ha almeno 2 malattie e prende 5-10 farmaci al dì : Italiani sempre più anziani e malati cronici: il 70,7% degli over 65 ha almeno due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno, che spesso entrano in conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro interazione. A citare i dati del Rapporto OsservaSalute 2017 è la Federazione nazionale dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) che ...