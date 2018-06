Salone di Parigi | fuori anche Fiat | Alfa Romeo e Jeep Le assenze ora pesano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ildicontinua a perdere pezzi. Dopo i recenti forfait di Opel e Volkswagen, ora toccadisertare la kermesse francese, lasciando alla sola Ferrari (dopo lo spin off del 2015 da FCA) l’onere e l’onore di rappresentare i colori dell’industria nazionale.perchè l’altro marchio di lusso, Maserati, non sarà presente con uno stand tradizionale, ma piazzerà le sue auto nella zona Mondial Limited, dedicata alle supercar. Quella di saltare i saloni autunnali europei sta diventando un’abitudine per Fca, che l’anno scorso non partecipò nemmeno aldi Francoforte, che si alterna con quello di. A Torino e Detroit pensano, come altri costruttori del resto, che i ritorni pubblicitari e di vendite non giustifichino la partecipazione agli show tradizionali. Meglio concentrare le risorse su eventi singoli. Come ...