Sale la tensione tra Francia e Italia sul caso Aquarius | ministro Tria annulla viaggio a

Euro riSale oltre 1 - 17 dlr con allentamento tensione politica Italia : L'Euro risale oltre 1,17 dollari, allontanandosi ulteriormente dal minimo da 10 mesi toccato martedì, sull'allentamento della tensione politica in Italia ed in attesa dei numeri dei prezzi al consumo nel blocco della valuta unica in maggio, che dovrebbero segnalare un'accelerazione dell'inflazione.

“Che cos’hai?”. Alessia Prete in lacrime. Dentro la casa del Grande Fratello la tensione Sale sempre di più - una crisi mai vista : Quaranta giorni o quasi sotto l’occhio delle telecamere per 18 ore al giorno. Stanze chiuse. Nessuno contato con l’esterno e sempre le stesse facce. Come se non bastasse poi ecco le critiche da fuori. Succede così che anche i più duri, o quelli ritenuti tali, accusino il colpo e si lascino andare. Succede così ad Alessia Prete, la bella dell’edizione 15, che inizia a mostrare le prime crepe, lasciandosi andare a momenti di sconforto. ...

Spread in tensione - Piazza Affari peggiora. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Spread in tensione - Piazza Affari debole. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread Sale oltre 140 : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Spread in tensione. Sale il rendimento dei titoli Usa - mercati azionari deboli : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del I trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread Sale fino a 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

GeruSalemme - la settimana della tensione si apre col sangue. L’euforia degli israeliani - la rabbia degli arabi : Con la marcia della riunificazione con migliaia di israeliani per le strade della Città Santa in un tripudio di bandiere bianche e azzurre, terminata al Muro del Pianto, è iniziata ieri sera la settimana a più alta tensione in Israele degli ultimi anni. Con l’apertura dell’ambasciata Usa, le proteste dei palestinesi per la Nakba e l’inizio del Ramadan. Il sangue sta già cominciando a scorrere. Fin dalla mattina lungo il confine della Striscia le ...

GeruSalemme - oggi apre l’ambasciata Usa nella Città Santa : tensione altissima : Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città Santa: tensione altissima Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all’evento.Continua a leggere Contro la decisione di Trump si […] L'articolo Gerusalemme, oggi apre l’ambasciata Usa nella Città ...

GeruSalemme - oggi apre l’ambasciata Usa nella Città Santa : tensione altissima : Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all'evento.Continua a leggere

La storia passa da GeruSalemme. Un giorno ad altissima tensione : Invitati da tutto il mondo sono giunto nei giorni scorsi. La delegazione americana è guidata dalla figlia del presidente Ivanka Trump e da suo marito Jared Kushner. La first daughter si è fatta ...

GeruSalemme - oggi l’apertura dell’ambasciata Usa : tensione altissima : Gerusalemme, oggi l’apertura dell’ambasciata Usa: tensione altissima Gerusalemme, oggi l’apertura dell’ambasciata Usa: tensione altissima Continua a leggere L'articolo Gerusalemme, oggi l’apertura dell’ambasciata Usa: tensione altissima proviene da NewsGo.

Sciopero nazionale di portuali e marittimi - Sale la tensione a Genova : varchi bloccati e corteo : varchi bloccati e Sciopero di 24 ore nel porto di Genova per una manifestazione indetta da Fit, Filt e Uiltrasporti a livello nazionale contro l'autoproduzione, ovvero la scelta dei terminalisti di ...

Italia verso il voto - tensione sullo spread. Milano riSale dello 0 - 5% : In Italia si misura l'incertezza politica con la crescita dello spread . Dopo le vendite sui Btp della vigilia, nel corso della giornata il differenziale è tornato sotto 130 punti base per poi ...