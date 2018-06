Salah torna in gruppo

Salah torna a parlare : la risposta a Sergio Ramos ed il racconto dell’uscita dal campo in finale di Champions : Mohamed Salah ha parlato del ben noto fallo di Sergio Ramos nei suoi confronti, intervento che gli è costato la finale di Champions League Mohamed Salah è stato lo sfortunato protagonista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il fenomeno egiziano è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un fallo commesso da Sergio Ramos nei suoi confronti. A distanza di qualche settimana, Salah è torna to a parlare ...

Sergio Ramos - messaggio a Salah dopo l'infortunio : 'Torna presto - il futuro ti aspetta' : Un contrasto duro. Durissimo. Poi Salah cade a terra, prova a rimanere in campo qualche altro minuto prima di arrendersi e lasciare il posto a Lallana. È il 26' della finale di Champions League tra ...

Salah : 'I miei ex compagni speravano di non pescarci. Amo i tifosi della Roma - sarà bello tornare' : L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha parlato alla Cnn del sorteggio di Champions League che ha abbinato la Roma ai Reds. Il sorteggio. 'Ho sentito alcuni dei miei ex compagni prima del ...