Russia | Cremlino | oggi Putin parteciperà al Congresso della Fifa

Russia - Putin guida la colonna di camion per inaugurare mega-ponte in Crimea. Cremlino : “Ha la patente C” : A bordo di un poderoso camion Kamaz, il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il ponte sullo stretto di Kerch, ovvero il ponte lungo 19 chilometri che collega la Russia e la Crimea. “Andiamo,” ha detto il leader del Cremlino Putin prima di saltare nel veicolo prodotto in Russia , facendo eco a una famosa frase attribuita al primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yury Gagarin. Seduto accanto a Putin , mostrato dalla tv ...

Russia - Putin giura 4 mandato a Cremlino : 7.10 Il presidente russo Putin giura oggi per il suo quarto mandato al Cremlino, dove sono state invitate cinquemila persone per assistere alla cerimonia di insediamento. Nei giorni scorsi, 1.600 persone - tra cui il leader dell'opposizione Alexei Navalny - sono state fermate in seguito a manifestazioni in diverse città della Russia contro Putin, rieletto lo scorso 18 marzo con il 76,7% dei voti per altri sei anni. Il governo guidato dal ...