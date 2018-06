Russia-Arabia Saudita | prima partita Mondiali 2018 | a che ora comincia e su che canale

oasport

: Mondiali 2018 domani Russia-Arabia Saudita. Programma orario e su che canale vederla in tv - #Mondiali #domani… - zazoomnews : Mondiali 2018 domani Russia-Arabia Saudita. Programma orario e su che canale vederla in tv - #Mondiali #domani… - Lascimmiaviagg : Hai voglia di seguire i Mondiali sotto un'altra prospettiva? Allora questi post della Scimmia fanno al caso tuo?????… - TheRompi : La prima partita dei #Mondiali2018 sarà Russia - Arabia Saudita. Arbitra l'ISIS? -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Domani pomeriggio, alle ore 17.00 italiane, inizieranno idi calcio: ad aprire le danze, come da tradizione, sarà il Paese ospitante. Laè stata sorteggiata come testa di serie del Girone A, ed incrocerà, nella sfida d’apertura, l’. Si giocherà allo stadio Lužniki di Mosca, il più capiente, che sarà anche quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di, match d’apertura deidi calcio. Lasarà trasmessa in diretta tv su5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDÌ 14 GIUGNO ore 17.00, Moscavs(Gruppo A) diretta tv su5 diretta streaming su Mediaset.it diretta live testuale integrale su OA Sport Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...