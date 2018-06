Rugby – Tutte le prossime avversarie dei leoni biancoverdi

sportfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Proseguono le amichevoli estive del Benetton: ecco ledeiIn casa Benetton, nonostante in via ufficiosa sia già cominciata lo scorso 21 maggio, la stagione sportiva 2018/2019 avrà inizio ufficialmente lunedì 2 luglio.In quella data staff tecnico e giocatori, esclusi gli atleti coinvolti con i tour estivi delle proprie nazionali (cominceranno il 9 luglio, ndr) ed il nuovo acquisto Dewaldt Duvenage (che arriverà a Treviso ad agosto dopo la fine del Super, ndr) si ritroveranno presso il centro sportivo de “La Ghirada” per iniziare tutti insieme la preparazione in vista delle due competizioni europee in cui saremo impegnati il prossimo anno, ovvero il Guinness PRO14 e l’EPCR Challenge Cup. Terminate le tre settimane di preparazione a Treviso, il gruppo partirà per il ritiro a Calalzo di Cadore dal 23 al 27 luglio, periodo utile alla ...