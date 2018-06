Rugby – Academy di Verona | le parole di Ansell in vista dei prossimi test di ammissione

sportfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ledi Zaneindeid’del“Questo progetto mi ha affascinato fin da subito“. A parlare è il Direttore della, Zane, che, a partire dal prossimo settembre, assieme a Grant Doorey (Director of) e Greg Sinclair (Vice Direttoree Responsabile Skills Coaches), sarà ai vertici della prima accademia indipendente su scala nazionale. L’offerta formativa è infatti rivolta ai ragazzi delle categorie Under 16 e Under 18 di ogni club nazionale e internazionale, con la possibilità di tornare a casa il venerdì per giocare la domenica con la propria squadra o di risiedere presso il Centro Sportivo. Location dell’accademia sarà infatti il PayaniniCenter, il nuovissimo stadio del, sito in via San Marco a. “Quando mi è stata illustrata l’iniziativa ...