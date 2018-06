Rubner Objektbau ottiene la prima certificazione in Italia per edifici in legno multipiano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018), società del Gruppospecializzata ininchiavi in mano, annuncia di aver conseguito –in– la“S.A.L.E. +” 1/FLA/2018, estensione del protocollo S.A.L.E. dedicata a tutti quei costruttori ingaranti di una particolare esperienza e capacità tecnica-organizzativa per la gestione di commesse considerate complesse. Con S.A.L.E.+, investitore e committente possono avere la certezza di avere un partner imprenditoriale affidabile per lo sviluppo dell’intera opera di ingegneria, con particolare riferimento ai termini di ingegnerizzazione della stessa e della relativa corretta concezione architettonica. “Ilè una materiaantica, una delle più utilizzate al mondo – racconta Alessandro Lacedelli, amministratore delegato. – È quindi uno dei più sperimentati materiali strutturali e, se ...