Rosso per Fresnillo

Rosso per LVMH : Ribasso composto e controllato per la holding francese , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva ...

Calciomercato Milan - Thiago Silva spinge per il ritorno in Rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan lavora intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il tecnico Gennaro Gattuso, nelle ultime si è proposto per un ritorno in rossonero il difensore Thiago Silva, ecco le dichiarazioni a la ‘Gazzetta dello Sport’: “Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore – ammette il brasiliano ...

Montreal ‘in Rosso’ per Bonucci e Chiellini : i due difensori in vacanza sul circuito canadese di F1 [GALLERY] : Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ‘cambiano sport’: in vacanza in Canada i due calciatori con le loro famiglie hanno fatto un salto sulla pista di Formula Uno di Montreal e hanno portato bene alla Ferrari Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono da qualche giorno in vacanza insieme. Niente mete di mare per i due calciatori, ex compagni alla Juventus, per loro e per le loro famiglie la destinazione è il Canada. Tra gli altri posti ...

Parma scatenato - Faggiano punta al colpo gRosso : gli emiliani spingono per un bomber : Il Parma spinge con la Sampdoria per avere non solo Viviano e Silvestre, ma anche Fabio Quagliarella Parma scatenato sul mercato, il direttore sportivo Faggiano lavora con convinzione per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa. Contatti continui con la Sampdoria non solo per Viviano e Silvestre, affari vicini alla conclusione, ma anche per Fabio Quagliarella, profilo che piace eccome alla società emiliana. LaPresse/Tano Pecoraro I ...

Calciomercato Genoa - Lisandro Lopez allo scoperto sulla destinazione Rossoblu : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione, un importante obiettivo per la difesa porta a Lisandro Lopez, ecco le parole del calciatore ai microfoni di ‘O Jogo’: “Il bilancio non può essere positivo, mi aspettavo un minutaggio maggiore. Spalletti mi considerava dietro a Miranda e Skriniar che hanno giocato benissimo offrendo un rendimento molto alto per tutta l’annata. ...

'Il patto tacito' tra i governi di sinistra e l'Europa sui migranti. Paolo Magri : 'Perché il governo rischia gRosso' : Se ' la mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata ' secondo Paolo Magri , dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , che, ospite a Omnibus, su La7 , ha elogiato la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Nautilus con seicento immigrati a bordo, dall'altro ...

Cosenza - delirio nella notte : una città in estasi - fiume ‘Rossoblu’ per la finale playoff [VIDEO] : delirio nella notte per il Cosenza dopo il successo nella semifinale di playoff contro il Sudtirol, 2-0 all’ultimo respiro che ha permesso al club calabrese di conquistare la finale, adesso ultimo atto contro il Siena che ha avuto la meglio del Catania dopo i calci di rigore. Subito dopo la fine della partita, entusiasmo da parte de tifosi, fiume rossoblu per festeggiare un risultato già molto importante. Ma non è ancora finita, c’è ...

Smart mobility : Gambero Rosso Academy e car2go insieme per un picnic d’eccezione nelle ville torinesi : Torna la bella stagione e, con essa, la voglia di vivere la città assaporando i gusti tipici del capoluogo piemontese. Per questo la Città del gusto di Torino Gambero Rosso Academy e car2go si sono unite per organizzare una serie di picnic all’insegna della Smart mobility nei bellissimi parchi delle dimore che incorniciano la nostra città. L’intento dell’iniziativa è quello di unire il piacere del relax e della buona compagnia alla promozione ...

Milan ai Mondiali : Ecco perchè il mercato Rossonero passa dalla Russia - Calcio : Il nuovo Milan potrebbe avere qualche faccia Mondiale ma anche il mercato in uscita è in parte legato alla coppa del mondo. Già perchè se Biglia , titolare con l'Argentina, rimarrà sicuramente come ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Le finali : rivincita IngRosso-Caminati/Rossi. Colombi/Breidenbach per il primo sigillo : Sulla spiaggia di San Cataldo si è giunti alle battute conclusive della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2018. Nel pomeriggio infatti, avranno luogo le finali che decreteranno i vincitori di questi 3 giorni di fuoco, che hanno aperto la stagione 2018. Nel maschile, la finale vedrà scontrarsi Ingrosso/Ingrosso e Caminati/Rossi, riproponendo così la gara di sabato mattina che aveva visto trionfare per 2-1 i due gemelli. Questi ultimi ...

Lotto - colpo gRosso con l'ambo 3-19 | SuperEnalotto - ultima estrazione : i numeri : Niente da fare. Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnaLotto. I numeri estratti giovedì 7 giugno hanno però portato fortuna a sette fortunati che hanno centrato altrettanti...

Scoperte Molecole organiche su Marte. La Conferma di vita sul Pianeta Rosso : Scoperte Molecole organiche su Marte. La Conferma di vita sul Pianeta Rosso Grazie alla scoperta di Molecole organiche sul Pianeta Rosso, Marte ha tutti i requisiti per avere ospitato la vita, ma non solo, forse ha tutte le carte in regola per riprodurla ancora. È quanto si evince da dati inviati a Terra dalla missione Curiosity della Nasa, pubblicati su Science. La NASA ha annunciato che il rover Curiosity ha trovato tracce di Molecole ...

Curiosity su Marte - scoperta la presenza di molecole organiche : forse c’era vita sul Pianeta Rosso (o c’è ancora) : Dopo il ritrovamento su Marte di ciottoli levigati e simili a quelli che sulla Terra si trovano nei corsi d’acqua (spia della presenza in passato di fiumi del tutto analoghi ai nostri) e dopo la scoperta della presenza di carbonio, idrogeno, zolfo, azoto e fosforo sul suolo marziano (gli “ingredienti” della vita, che miliardi di anni fa hanno reso il Pianeta rosso “un ambiente abitabile“), i nuovi dati forniti dal ...