Rossignol al Pitti con due nuove linee e Damir Doma

(Di mercoledì 13 giugno 2018), storico marchio francese leader nel settore dell’equipaggiamento per gli sport invernali, fa tesoro del suo prezioso heritage e crea un nuovo concetto di lifestyle attraverso due innovativepresentate alla 94esima edizione diImmagine Uomo. La prima, Urban Mobility, è stata disegnata dallo stilista croatoed è ispirata al mondo delle e-mountain bikes (mercato in cui è entrato a far partein qualità di produttore) l’altra, Mountain Mobility, è stata creata per l’active lifestyle in quota. Entrambe fanno parte della collezioneSS19 e sono legate da uno stesso fil rouge: la mobilità., felice di essere stato scelto daper una consulenza stilistica relativa alla linea Urban Mobility, ha interpretato in modo originale e personale l’ultra-centenaria expertise tecnica del brand francese in chiave athleisure, ...