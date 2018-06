Roma | nuovo stadio | nove arresti per corruzione Coinvolti anche politici

Nuovo stadio della Roma - nove arresti per corruzione : Roma, 13 giu. , askanews, Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. di Roma ...

Nuovo stadio A.S. Roma - nove arresti : 7.20 I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma stanno eseguendo 9 misure cautelari, 6 in carcere e 3 ai domiciliari, nei confronti di persone accusate di corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione. L'operazione,denominata "Rinascimento", giunge a seguito di indagini sulle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della A.S. Roma calcio. Tra gli arrestati figurerebbero anche politici e ...

Radicali Roma. Sapienza nuovo segretario : Simone Sapienza, 36 anni, militante radicale dal 1999, già responsabile del format d’inchieste di Radio Radicale Fai Notizia e della comunicazione di +Europa con Emma Bonino alle ultime elezioni, è stato eletto nuovo segretario di Radicali Roma. Prenderà il posto di Alessandro Capriccioli, segretario dimissionario dopo l’elezione a consigliere regionale di +Europa lo scorso 4 marzo. “Sono pronto ad assumermi la responsabilità ...

In lavorazione il nuovo album di Alessandra Amoroso dopo il duetto in Due destini con i TiRomancino : Il nuovo album di Alessandra Amoroso potrebbe arrivare molto presto. Stando ai primi indizi social, nei quali l'artista di Galatina è apparsa con uno dei suoi maestri di canto, il ritorno potrebbe avvenire molto prima del previsto e dopo il duetto con i Tiromancino in Due destini. Il disco arriverebbe dopo il grande successo di Vivere a Colori, per il quale ha condotto un lungo tour che ha concluso all'Arena di Verona ad aprile 2017. Tanti i ...

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...

Nicoletta Romanoff di nuovo mamma : è nata la quarta figlia : Nicoletta Romanoff ha quattro figli: è nata la piccola Anna Fiocco rosa per Nicoletta Romanoff. L’attrice ha partorito la quarta figlia, alla quale è stato dato il nome di Anna. L’annuncio è arrivato via Instagram dalla neo mamma, che ha postato un tenero scatto (quello qui sopra) con la neonata. “La più bella preghiera che […] L'articolo Nicoletta Romanoff di nuovo mamma: è nata la quarta figlia proviene da Gossip e Tv.