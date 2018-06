Roma | Cassazione conferma custodia in carcere per 16 affiliati al clan Spada

Consip - Cassazione dice no alla procura di Roma : “Scafarto da reintegrare” : La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Roma contro la decisione del Tribunale del Riesame che nel marzo scorso ha annullato la misura dell’interdizione dal servizio per un anno per Gianpaolo Scafarto, ex capitano del Noe coinvolto nell’inchiesta Consip. Confermato, quindi, per l’ufficiale dell’Arma il reintegro nel posto di lavoro. Scafarto è attualmente in servizio a Napoli. Nel provvedimento i giudici del ...