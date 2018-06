Roma | 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle

Stadio della Roma - nove arresti per corruzione fra politici e imprenditori : Il nuovo Stadio della Roma è sotto indagine. nove persone, tra politici e imprenditori, sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinata dalla procura di Roma . ...

Roma : Droga tra le bottiglie - 2 arresti e bar sequestrato : Roma – Un 28enne cittadino cinese, titolare di un bar, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Agli arresti anche un suo dipendente, 33enne Roma no. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato anche il sequestro dell’attività commerciale. Nel corso di controlli i Carabinieri hanno notato uno strano via vai di avventori provenire dal bar di proprietà del ...

Roma - nella carrozzeria la centrale di riciclaggio di auto e furgoni rubati : cinque arresti : Una centrale per il riciclaggio di auto rubate è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato 5 persone. Una carrozzeria veniva utilizzata come base logistica del ...

Roma - 4 arresti per la 'svendita' di partecipazioni e crediti per oltre 64 milioni di euro : I finanzieri del Comando Provinciale di Roma , alla conclusione delle indagini coordinate dalla Procura, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip capitolino nei ...

Roma : ‘Società di scopo’ - 4 arresti della GdF : Roma – A un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino è stata data esecuzione dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma . Il provvedimento ha riguardato 4 soggetti, ritenuti responsabili del reato di peculato ai danni delle “societa’ di scopo”. Si tratta di società appositamente costituite per la cessione dei patrimoni di società in liquidazione coatta amministrativa. Che ...

Roma - riciclaggio per oltre 5 milioni di euro : 6 arresti e sequestri per 2 milioni : La Procura di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto ...

Roma : 4 arresti e 3 denunce per violenze - furti e droga : Roma – Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre. In manette sono finiti due cittadini romeni. Uno arrestato per furto perché sorpreso a rubare in un supermercato. L’altro, 41enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché ha picchiato violentemente la moglie 37enne dopo l’ennesima lite. La ...