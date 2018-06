Roma | 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle | c' è anche Parnasi

Roma - nuovo stadio : nove arresti per corruzione. Coinvolti anche politici : Mentre ieri arrivava la nota del Campidoglio che annunciava la fine del periodo in cui i cittadini potevano fare osservazioni al progetto , con parole di soddisfazione della sindaca Raggi che ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti per corruzione : Roma, 13 giu. , askanews, Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. di Roma ...

Stadio Roma - nove arresti per corruzione. Tra gli arrestati politici e imprenditori : Gli arresti arrivano [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] nell'ambito di un'indagine , operazione 'Rinascimento', , coordinata ...

Choc a Roma - nove arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : nove arresti , 6 in carcere e tre ai domiliari, per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle . Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma ...

Ci sono 9 arresti (condotte corruttive) per lo Stadio della Roma. Cosa sappiamo : Nove arresti (sei in carcere, tre ai domiciliari) in un’inchiesta sul nuovo Stadio dell’AS Roma calcio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di 9 persone nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina, concernente “un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti per corruzione - : Sei persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari nell'ambito di un'indagine su "un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di delitti contro la ...

Stadio Roma - nove arresti per corruzione : nove persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un' ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Roma - nove arresti per il nuovo stadio : L'ipotesi investigativa è quella delll'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione

Nuovo stadio A.S. Roma - nove arresti : 7.20 I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma stanno eseguendo 9 misure cautelari, 6 in carcere e 3 ai domiciliari, nei confronti di persone accusate di corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione. L'operazione,denominata "Rinascimento", giunge a seguito di indagini sulle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della A.S. Roma calcio. Tra gli arrestati figurerebbero anche politici e ...

Stadio della Roma - nove arresti per corruzione fra politici e imprenditori : Il nuovo Stadio della Roma è sotto indagine. nove persone, tra politici e imprenditori, sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinata dalla procura di Roma. ...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Dalle prime luci dell?alba, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di...

Roma - nove arresti per il nuovo stadio della Roma : L'ipotesi investigativa è quella delll'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione

Roma : Droga tra le bottiglie - 2 arresti e bar sequestrato : Roma – Un 28enne cittadino cinese, titolare di un bar, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Agli arresti anche un suo dipendente, 33enne Romano. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato anche il sequestro dell’attività commerciale. Nel corso di controlli i Carabinieri hanno notato uno strano via vai di avventori provenire dal bar di proprietà del ...