Roma | 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle | c' è anche Parnasi

Terremoto nella Capitale - nuovo stadio a Roma : 9 arresti eccellenti per corruzione [NOMI] : nuovo stadio Roma, arresti- I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto 9 persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma ...

Stadio della Roma - 9 arresti tra politici e imprenditori : anche Parnasi - Lanzalone e Palozzi : Nove persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo Stadio della A.S. Roma calcio. I militari stanno ...

