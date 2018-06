Roger Federer Il Re torna in campo e vince | battuto Mischa Zverev a Stoccarda tennis

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Roger Federer senza filtri : “Roland Garros? Vittoria scontata di Nadal. Fra batterlo a Parigi o a Wimbledon scelgo…” : Nel corso della conferenza stampa tenuta a Stoccarda nelle scorse ore, Roger Federer ha parlato di Rafa Nadal, Wimbledon e delle possibilità di tornare a giocare il Roland Garros Roger Federer è pronto a tornare in azione. Dopo aver saltato l’intera stagione su erba, per il secondo anno consecutivo, il tennista svizzero si prepara al suo esordio a Stoccarda. In conferenza stampa, Federer ha commentato la Vittoria di Nadal al Roland Garros, ...

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomeni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

Roger Federer fa chiarezza sulla questione sponsor : “Uniqlo? Ecco la verità” : Roger Federer e la Nike potrebbero separarsi: il tennista svizzero fa chiarezza sull’eventuale offerta di Uniqlo Dal 1994 la figura di Roger Federer si è legata a doppio filo con il marchio Nike. Il successo sportivo del primo è cresciuto di pari passo con la fama del brand statunitense, formando un connubio vincente. Nel 2008 il campione svizzero ha firmato un contratto decennale da 10 milioni più bonus a stagione. Accordo scaduto lo ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Roger Federer e la questione GOAT : 'Tifosi - non litigate' : Non c'è dubbio che Roger Federer , oltre ad essere uno degli atleti più apprezzati dell'epoca moderna, rappresenti anche un'ispirazione per tantissime persone in giro per il mondo, come testimoniano d'altronde i 15 milioni di amici su Facebook e i 6,7 milioni di followers su Instagram . Durante una recente intervista ai microfoni di Credit Suisse , il 20 volte campione ...

Tommy Haas scherza su Federer : “ecco perchè Roger deve pagarmi la cena ogni volta che andiamo al ristorante” : Tommy Haas ha parlato delle sfide con Roger Federer nella sua carriera, svelando una simpatica proposta fatta al tennista svizzero In una recente intervista rilasciata all’Equipe, Tommy Haas ha ripercorso alcune delle sfide più belle della sua carriera, legate a Roger Federer. L’ex tennista tedesco ha spiegato che Roger Federer sia stato il giocatore più difficile da affrontare, svelando anche una particolare ‘proposta’ ...

Jim Courier : 'Roger Federer - un Supereroe che diventa umano' : Jim Courier ha fatto il punto sul Roland Garros e sulla decisione di Roger Federer in un'intervista a SRF Sport. Il favorito assoluto ha un solo nome per Courier: Rafael Nadal . ' È quasi assurdo che Nadal abbia vinto questo titolo 10 volte in un'era con così tanti grandi campioni. Il fatto che giochi ...

Il Manchester United ha vinto la Champions League 2008 grazie a… Roger Federer : il clamoroso retroscena : Il Manchester United è riuscito a vincere la Champions League 2008 grazie a Roger Federer: a svelare il particolare retroscena è stato il vice di Sir Alex Ferguson, Renè Meulensteen Roger Federer è una fonte di ispirazione per non solo per tutti i tennisti, giovani e meno giovani, ma anche per gli atleti degli altri sport. Lo dimostra Renè Meulensteen, vice allenatore del Manchester United che nel 2008 vinse la Champions proprio grazie alla ...

Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...

Stefanos Tsitsipas - il campioncino del futuro che imita Federer : “ho visto Roger e mi sono innamorato del tennis” : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco fra i più promettenti della next-gen, ha svelato come Roger Federer abbia influenzato la sua carriera Stefanos Tsitsipas è uno dei prospetti più interessanti della next-gen. Nelle ultime settimane, il giovane tennista greco ha raggiunto le semifinali di Estoril e ha fatto sudare Del Potro nei 16esimi degli Internazionali d’Italia, mettendosi in luce anche a Roma. In una recente intervista ...