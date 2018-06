ROCK IN ROMA 2018 | annullato il concerto di Cristiano De André previsto il 5 luglio

Vasco Rossi - Concerto Roma Stadio Olimpico/ Scaletta e biglietti : il ROCKer dice no ad un grande classico : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:19:00 GMT)

Roma - con Vasco emozioni e musica L'urlo ROCK dei 60 mila dell'Olimpico : F uoco, ferro e fiamme. Il tour «Vasco Non Stop Live» è arrivato ieri sera allo stadio Olimpico, accolto dalL'urlo dei 60 mila spettatori , si replica stasera, biglietti sold out, . Vasco sale sul ...

ROCK in Roma compie dieci anni e si fa in quattro : parata di star : Rock in Roma compie 10 anni e lo fa in grande stile, allargando spazi e collaborazioni e portando sui suoi palcoscenici il meglio della musica italiana e internazionale. L'edizione del decennale del ...

La christian ROCK band torna a Roma in concerto - I The Sun suonano sabato 9 giugno : I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la ...

ROCK in Roma 2018 : tutti i concerti i programma : Quattro straordinarie location e diciannove grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale: sono questi gli ingredienti di Rock in Roma 2018. Il famoso Festival, arrivato alla sua decima...

ROCK in Roma - da Roger Waters ai Killers - festival al via dal 20 giugno : ecco tutti gli artisti : Il Rock in Roma taglia il traguardo dei 10 anni. E lo fa aprendosi alle nuove tendenze e piantando radici in diverse zone della città. Il festival, dal 20 giugno al 26 luglio, mantiene l'Ippodromo ...

Hard ROCK Cafe Roma presenta Martin Finnigan e i Rainband live : Giovedì 7 giugno Martin Finnigan e i Rainband sbarcano all’Hard Rock Cafe di Roma con un imperdibile live acustico. Amati dai fratelli Gallagher e da Paolo Nutini, I Rainband sono uno dei nomi di punta del Rock britannico contemporaneo. In Italia sono molto famosi anche per l’uscita del singolo “Rise Again”, omaggio a Marco Simoncelli, a sostegno della Fondazione dedicata al compianto pilota GP. Con “Rise Again” la Rainband ha contribuito a ...

BUGO : IL 28 MAGGIO ESCE IN VINILE “ROCKBUGO” - disponibile in anteprima al concerto del 23 maggio a Milano e a quello del 25 maggio a Roma : Sarà disponibile in VINILE da lunedì 28 maggio su www.unoday.it “RockBUGO”, il nuovo disco di BUGO che raccoglie i successi di 18 anni di carriera solista dell’artista, riarrangiati in chiave rock. RockBUGO – sua prima raccolta ufficiale e 9° lavoro in studio – nasce dall’esigenza del cantautore di spogliarsi dalle sovrastrutture musicali per tornare alle radici del suono, a un’attitudine primordiale ed essenziale, e di ripartire con una ...

Briga - british ROCK alla romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Sfera Ebbasta : doppia data live con l'album ROCKstar all'Orion di Roma : Un record, per il primo artista italiano che ne è entrato a far parte, grazie agli oltre otto milioni di riproduzioni dell'album, doppio platino, dalla celebre piattaforma di streaming. D'altra parte ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival ROCK” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Il ROCK romantico della Nannini al Palasele di Eboli : Mancano pochissime ore al concerto che Gianna Nannini terrà questa sera , alle 21, al Palasele di Eboli. La rocker arriva nella nostra provincia con il il suo 'Fenomenale Tour', dopo aver lasciato col ...