Robbie Williams fa ascoltare una sua canzone alla figlioletta La bimba | «Preferisco

Robbie Williams fa ascoltare una sua canzone alla figlioletta. La reazione della bimba è incredibile : Robbie Williams posta su Instagram un video esilarante e in poco tempo è boom di like. Nel filmato, il cantante fa ascoltare alla figlioletta Theodore Rose un suo brano. Ma la reazione della bimba ...

Mondiali Russia 2018 : Robbie Williams protagonista della cerimonia d’apertura : Robbie Williams sarà uno degli artisti che prenderanno parte alla cerimonia d’apertura dei Mondiali Russia 2018 in programma giovedì Sarà la pop star britannica Robbie Williams, accompagnata dal soprano russo Aida Garifullina, ad animare la cerimonia di apertura del mondiale di Russia 2018 che prenderà il via giovedì a Mosca col match inaugurale Russia-Arabia Saudita. “Sono così felice ed emozionato di tornare in Russia per questa ...

Robbie Williams apre i Mondiali di calcio in Russia il 14 giugno : tutti i dettagli : Robbie Williams apre i Mondiali di calcio in Russia. Sarà l'artista di Party like a Russian a inaugurare il torneo di Coppa del Mondo dal quale sarà assente l'Italia per mancata qualificazione, con cerimonia di apertura prevista per il giorno giovedì 14 giugno. Come da tradizione, Robbie Williams andrà ad anticipare la prima partita dei Mondiali, storicamente affidata al paese ospitante. La Russia aprirà quindi la fase a gironi con la prima ...

