Riverdale | su La 5 il teen-drama fenomeno grazie al mistery ...

Riverdale - segreti e bugie in un teen drama di successo : In estate a Riverdale , città dove apparentemente regna la tranquillità, viene scoperto il cadavere di Jason Bloosom, uno studente apprezzato a scuola principalmente per i successi sportivi. Chi è più scosso dalla notizia è Archie Andrews, il suo migliore amico, un ragazzo che non ha ancora deciso cosa fare della propria vita. Quest’ultimo nutre ancor più dubbi sul proprio futuro a causa di una relazione clandestina, ricca di amorosi sensi, con ...

Tyler Posey di Teen Wolf e KJ Apa di Riverdale insieme sul set di The Last Summer : Cosa succede se si mettono insieme Tyler Posey di Teen Wolf e KJ Apa di Riverdale? Fan dei Teen drama impazzite e un film di sicuro successo. Questo sarà di The Last Summer? È di poco fa la notizia che l'amato Scott della serie tv MTV si è unito al cast della pellicola raggiungendo l'amato protagonista di un altro Teen drama targato The CW, Riverdale. Saranno loro due, insieme a Maia Michell e Jacob Latimore, i protagonisti della pellicola le ...