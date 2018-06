Rispetto per Davide Astori | chiediamo il silenzio stampa

Astori - la famiglia chiede il silenzio stampa : 'Rispetto per Davide - troppe notizie inesatte' : La famiglia di Davide Astori , tramite l'Ansa, fa un appello al silenzio stampa. 'In segno di rispetto per Davide, oltre che per noi, chiediamo che venga mantenuto il silenzio più rigoroso ...

Figc e Juventus concordano percorso formativo sul Rispetto per l'Under 15 : Ha rischiato l'esclusione dal campionato, ma se la caverà seguendo un corso 'sul rispetto dell'avversario e del corretto uso degli strumenti digitali', in attesa di eventuali provvedimenti ...

Pensione anticipata a quota 100 - si perderebbero fino a 200 euro Rispetto alla Fornero : La Pensione anticipata a quota 100 o a quota 41, il parametro di uscita che potrebbe essere introdotto a favore dei lavoratori precoci, garantirebbe meno anni di lavoro, ma ne risentirebbero anche gli assegni pensionistici mensili dei contribuenti. Il calcolo è stato fatto dall'Istituto specializzato Progetica e pubblicato dal Corriere della Sera. Nel tritacarne degli assegni di Pensione ci finirebbero tutti, dai ventenni di oggi fino ai 60enni. ...

L’affluenza finale alle elezioni comunali è del 61 per cento - un punto in più Rispetto a quelle del 2017 : L’affluenza finale alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è stata del 61,1 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 60 per The post L’affluenza finale alle elezioni comunali è del 61 per cento, un punto in più rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Alle 19 l’affluenza alle elezioni comunali è del 44 - 05 per cento - un po’ più alta Rispetto a quelle del 2017 : alle 19 l’affluenza alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è del 44,05 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 42,4 per The post alle 19 l’affluenza alle elezioni comunali è del 44,05 per cento, un po’ più alta rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Comunali - si vota in 761 Comuni : alle 19 affluenza del 40 per cento. Più elettori alle urne Rispetto alle elezioni del 2013 : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno (da cui è esclusa la Sicilia perché a statuto speciale), alle 19 l’affluenza registrata è stata del 44 per cento. alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 19, la percentuale era stata del 40,03 per cento. alle 12 l’affluenza era stata del 19,82 ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza Rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

Guzzetti su Piersanti Mattarella 'Più Rispetto per i martiri laici della nostra società' : PARMA - Si è commosso stamattina Giuseppe Guzzetti ricordando Piersanti Mattarella. Il presidente dell'Acri e della fondazione Cariplo - che tra il 1979 e il 1987 era presidente della Regione ...

Delrio : "Conte ha mostrato poco Rispetto per la Camera" : Graziano Delrio, ex ministro dei Trasporti e le Infrastrutture e ora capogruppo del Partito Democratico alla Camera, ieri è stato protagonista di uno degli interventi più accesi a Montecitorio, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al Governo Conte. Si è infervorato ricordando Piersanti Mattarella in seguito alla gaffe del Premier, che ha parlato di "un congiunto" del Presidente della Repubblica ucciso dalla mafia, dicendo di non ...

La gaffe del professor Conte : 'Rispetto per la presunzione di colpevolezza...' : Il colmo per un giurista salito in politica? Scivolare sulla giustizia. Il premier Giuseppe Conte durante le repliche a Montecitorio in vista del voto di fiducia ha lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sta diventando 'censitario'...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “Rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

"Nessun Rispetto". Lo sdegno social per la foto del turista su una colonna di Pompei : Un giovane turista francese ha diffuso nei giorni scorsi sui social la sua foto che lo ritrae sorridente seduto sulla colonna della basilica degli scavi di Pompei. L'immagine è stata segnalata al Parco Archeologico da Vincenzo Marasco, del Centro Studi Storici Nicolò d'Alagno che con un post pubblico su Facebook ha raccolto l'indignazione di guide turistiche e addetti ai lavori.Come nel recente caso dei selfie sul trono del Palazzo ...

