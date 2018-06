Rio Mare | “Insieme per gli Oceani”

il ministro degli esteri di berlino - heiko maas : 'ci deve allarmare che propRio in italia...' - Politica : ANSA, - 'Ci deve allarmare che proprio in Italia, uno dei pilastri dell'Europa e finora uno dei nostri partner più stretti, quasi una persona su due sia dell'opinione che il Paese non tragga vantaggi ...

Alberto Mezzetti fa sul seRio con Barbara d’Urso : invito speciale al mare : Alberto del Grande Fratello 15 folgorato da Barbara d’Urso: “Non mi interessa l’età” Altro che gioco: Alberto Mezzetti del Grande Fratello 15 è pronto a fare sul serio con Barbara d’Urso! Dopo aver vinto il reality show il Tarzan di Viterbo vuole frequentare seriamente la conduttrice napoletana. A farlo sapere il diretto interessato che, oltre ad […] L'articolo Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara ...

Castellammare - Far west alla sagra del Rione Annunziatella - condannati i tre giovani pistoleri : ... sette notti di spettacoli per gli stabiesi Castellammare - Casa occupata abusivamente, minacce al proprietario. In cella 38enne di Scanzano Castellammare - rione Annunziatella, furti seriali di ...

RAI 1 * LINEABLU : Un viaggio straordinaRio dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...

Castellammare - Cala il sipaRio sulla campagna elettorale - adesso tocca ai cittadini : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Mercatelli , Uniti per Stabia, : «Privatizzazione dello stadio, Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» Castellammare - Cimmino: «...

Infrastrutture : DelRio - non fermare opere quasi finite - non è anno 0 : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il neo ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli? “Lo giudicheremo dai fatti. Ma non si dica che si parte con l’analisi costi-benefici, oggi non è l’anno zero. Noi abbiamo fatto più di 40 miliardi di revisione”. Così l’ex ministro e attuale capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. “Il Mose è completato al 95%, non possiamo ...

Infrastrutture : DelRio - non fermare opere quasi finite - non è anno 0 : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il neo ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli? “Lo giudicheremo dai fatti. Ma non si dica che si parte con l’analisi costi-benefici, oggi non è l’anno zero. Noi abbiamo fatto più di 40 miliardi di revisione”. Così l’ex ministro e attuale capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. “Il Mose è completato al 95%, non possiamo ...

Conte : 'Amareggiato da attacchi a congiunto di Mattarella'. E DelRio grida : 'Si chiamava Piersanti!' : 'Una delle cose che più mi ha addolorato' nei giorni che hanno preceduto la formazione del governo, 'è l'attacco sui social a un congiunto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella... Ora non ...

Rio Mare e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi” lanciano il “Marine Turtle Tracking” - per seguire le rotte delle tartarughe nel Mediterraneo : Le tartarughe Caretta caretta in degenza presso il Centro di Primo Soccorso dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” diventano “sorvegliate speciali” grazie al “Marine Turtle Tracking” finanziato da Rio Mare, tag satellitari che le accompagneranno nei loro spostamenti una volta tornate in libertà. Il sistema consentirà agli utenti di “curiosare” tra i tragitti delle tartarughe e di seguirne le rotte sul sito web di Rio Mare, grazie al ...

'Cent'anni di cambiamenti nella vita del mare di Genova' - all'AcquaRio l'ultimo appuntamento con i Mercoledì Scienza : Tags: acquario di Genova auditorio acquario centro storico eventi genova incontro ingresso libero Mercoledì Scienza notizie liguria Precedente

L’arte a piedi nudi nel «mare del desideRio» : a Porquerolles inaugura la Fondazione Carmignac : Se ci si potesse arrivare direttamente in aereo non avrebbe senso. Perché lo spirito che guida la nuova Fondazione Carmignac, luogo delL’arte contemporanea che inaugura il 2 giugno 2018 tra i boschi dell’isola di Porquerolles, è la «rinascita», la possibilità di trovarsi «puri» a dialogo con le grande opere. E ogni rinascita ha bisogno di un passaggio, un viaggio per mare che sia fisico e insieme simbolico, per predisporre corpo e spirito ...

Reggio Calabria - lo straordinaRio spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] : Ieri sera poco dopo il tramonto in uno scenario magico, sul Lungomare di Reggio Calabria con le acque dello Stretto di Messina colorate da tonalità poetiche tipiche del crepuscolo, un branco con numerosi delfini ha fatto capolino a pochi metri dalla riva, incantando i fortunati passanti. Ecco le bellissime immagini video: Reggio Calabria, lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] L'articolo Reggio Calabria, lo ...

Nicoletta Braschi torna grintosa al cinema : "Non è necessaRio firmare documenti per essere femminista. Io sono nata femminista" : Non la si vedeva sul grande schermo dal 2005, anno di uscita del film La tigre e la neve, diretto da suo marito Roberto Benigni e insieme a lui interpretato. Ma ora Nicoletta Braschi è tornata e lo ha fatto grazie a Lazzaro felice, pellicola firmata da Alice Rohrwacher premiata per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2018, in cui l'attrice interpreta il ruolo di cattiva. Per l'occasione, l'artista 58enne si è confessata ...

MaRion abbandona il cognome Le Pen - si chiamerà solo Marechal : "Resterò sempre un membro della famiglia Le Pen": Marion, la più giovane della dinastia politica Le Pen, spiega perché abbandonerà il nome di famiglia e continuerà - in quella che per ora resta la sua nuova vita lontana dal Front National - a chiamarsi soltanto Marion Marechal.Dopo l'annuncio dell'apertura della sua "Accademia" a Lione, Marion (28 anni), che l'anno scorso si è ritirata dalla politica per ...