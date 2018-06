Rimborsopoli Abruzzo | assolto ex governatore Chiodi

Rimborsopoli Abruzzo - assolto Chiodi : 18.59 Assolti dal tribunale di Roma, perché il fatto non sussiste, l'ex presidente della Regione Abruzzo , Chiodi , l'ex vicepresidente della Giunta, Castiglione, e l'ex assessore all'Istruzione, Gatti, nell'ambito del processo sulla cosiddetta ' Rimborsopoli ' abruzzese. I tre, giudicati con rito abbreviato, erano accusati, a vario titolo, di peculato e truffa aggravata, per fatti risalenti al periodo 2009-2011, sull' utilizzo improprio delle ...

Rimborsopoli Abruzzo - assolti ex presidente Chiodi ex vicepresidente Castiglione ed ex assessore Gatti : assolti dal tribunale di Roma, “perché il fatto non sussiste”, l’ex presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, l’ex vicepresidente della Giunta, Alfredo Castiglione e l’ex assessore all’Istruzione, Paolo Gatti, nell’ambito del processo sulla cosiddetta Rimborsopolì abruzzese. I tre ex esponenti della giunta regionale abruzzese, giudicati con rito abbreviato, erano accusati, a vario titolo, di peculato e truffa aggravata, per ...