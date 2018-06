Ricerca | chi è religioso vive 4 anni in più

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali

Ricerca : ombre sull’editing genetico - potrebbe aumentare i rischi di cancro : Secondo un nuovo studio del Karolinska Institutet di Stoccolma e dell’Università di Helsinki pubblicato su “Nature Medicine”, l’uso terapeutico dell’editing genetico, attraverso la tecnica “Crispr–Cas9“, potrebbe inavvertitamente aumentare il rischio di cancro. Crispr–Cas9 è un sistema che può essere programmato verso un punto preciso del genoma, e tagliare il Dna per correggerne frammenti ...

Vedi Napoli... e poi Oslo. Duemila chilometri alla Ricerca del tempo perduto - Video : Ma il fascino di Oslo sono soprattutto le sue strade animate, gli artisti di strada che improvvisano spettacoli nei tanti parchi, il verde che invade la città, i fiori profumatissimi, il mare che si ...

Aids : si chiude Convivio - raccolti 2 mln di euro per la Ricerca : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – Si sono conclusi ieri sera i cinque giorni di Convivio, mostra mercato di beneficenza organizzata in Italia a favore di AnlAids Lombardia, che ha visto la partecipazione di oltre trentamila visitatori. Due milioni di euro sono stati raccolti dalla vendita dei capi delle griffe più prestigiose, oltre ad oggetti di design e food&wine e ad altri proposti nella sezione vintage dedicata a bimbi e piccoli ...

Aids : si chiude Convivio - raccolti 2 mln di euro per la Ricerca (2) : (AdnKronos) – “Convivio – ha detto – non è solo un evento charity, ma anche un’occasione per puntare i riflettori sull’Aids, per far sì che se ne continui a parlare e che aumenti l’informazione sulla prevenzione tra i giovani e tra gli adulti poco consapevoli”. L’attività di raccolta fondi non termina con la chiusura della mostra mercato grazie al fundraising che si trasferisce anche in ...

Costituzione - scuola - Ricerca. Lo storico dell'arte Salvatore Settis chiede conto dei "non detto" al premier Giuseppe Conte : scuola, ricerca, tutela del patrimonio, Costituzione, ruolo del presidente del Consiglio. In una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano, l'archeologo e storico dell'arte, Salvatore Settis, incalza il premier Giuseppe Conte e chiede approfondimenti su alcuni passaggi pronunciati durante il discorso di insediamento in Parlamento.Una delle critiche maggiori rivolte a Conte è di aver fatto solo alcuni accenni ad alcuni temi, come la ...

Ora o Mai Più : chi sono gli 8 cantanti alla Ricerca del successo perduto : Jalisse “Non sarà un’operazione nostalgia, non è nelle mie corde. Sarà una gara avvincente e chi arriva in vetta vedrà il proprio singolo prodotto e distribuito da un’etichetta discografica”. Con queste parole Amadeus ha presentato Ora o Mai Più il nuovo appuntamento del venerdì sera di Rai1 che da domani lo vedrà padrone di casa. Protagoniste della trasmissione, firmata tra gli altri dall’infaticabile Carlo Conti, otto ...

Ricerca - gene SETBP1 può causare anche sindrome Schinzel-Giedion : Roma, 6 giu. , askanews, Oltre a vari tipi di leucemie il gene SETBP1 può causare anche la sindrome di Schinzel-Giedion, una grave patologia in grado di danneggiare quasi tutti gli organi del corpo. È ...

Ricerca : il cane un rischio per future pandemie : Una Ricerca della Icahn School of Medicine, guidato da Adolfo Garcia-Sastre e pubblicato sulla rivista mBio, ha analizzato il DNA di 16 virus dell’influenza prelevati tra il 2013 e il 2015 da cani della Cina meridionale: è emerso che l’animale potrebbe rappresentare un grande rischio per future pandemie. I cani sono diventati un serbatoio per virus dell’influenza che provengono dai suini e che, con le mutazioni giuste, ...

Chi è Marco Bussetti - il nuovo Ministro dell’Istruzione - Università e Ricerca : Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Cinquantasei anni, vicino alla Lega di Matteo Salvini, ha conseguito la laurea specialistica magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie alla Cattolica di Milano. E’ stato ...

Addio fondi Ue : a rischio "La notte dei Ricercatori" : Saltano i fondi europei che la finanziavano da 12 anni e la 'notte dei Ricercatori', in programma per settembre, rischia di non tenersi . A essere venuti meno sono circa 180 mila euro che gli ...

In Italia l’espresso si beve online : le macchine per preparare il caffè sono le più Ricercate [INFOGRAFICA] : L’Italia è il Paese del caffè per eccellenza, basti pensare che lo beve in modo abituale circa il 95% degli Italiani[1]. Tra espressi, macchiati e cappuccini, idealo – il portale internazionale di comparazione prezzi per gli acquisti digitali – ha condotto uno studio sulle preferenze degli amanti del caffè nel Bel Paese portando alla luce dati di interesse legati alle nuove abitudini d’acquisto e ai prodotti a tema su cui è ...

Ricerca : elevati livelli di testosterone aumentano il rischio cardiovascolare in menopausa : Una Ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha rilevato che il rischio cardiovascolare associato alla menopausa è più alto in presenza di elevati livelli di testosterone (maschile) e bassi livelli di estrogeni (femminili). Lo studio ha coinvolto 2834 donne seguite per oltre 12 anni con visite e analisi periodiche: sono state monitorate ogni 9-12 mesi e sono stati registrati tutti gli eventi cardiovascolari ...