Reggio Emilia | “abusi su bambina di 4 anni” | pensionato di 67 anni ai domiciliari

Reggio Emilia - abusi su una bimba di 4 anni : arrestato vicino di casa della piccola : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni. Con questa accusa è stato arrestato un pensionato di 67 anni residente in un Comune dell’Appennino. Secondo quanto ricostruito, la bimba si trovava nel cortile a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che le avrebbe spinto un oggetto nella zona anale per poi chiederle di baciargli le zona intime.Continua a leggere

Volley : A2 Maschile - si separano le strade di Held e Reggio Emilia : Reggio Emilia- Si separano e strade della Conad Reggio Emilia e di Henk Jan Held . La società reggiana ed il tecnico, stando al comunicato diffususo dal club, non hanno trovato una linea comune in ...

Volley : A2 Maschile - Marco Fabroni è il regista di Reggio Emilia : Reggio Emilia- La Conad Reggio Emilia mette a segno il primo colpo di mercato per la stagione 2018-2019 e che colpo! A Reggio Emilia approda Marco Fabroni , palleggiatore d'esperienza reduce dalla ...

Volley : A2 Maschile - Reggio Emilia si affida alle mani di Fabroni : Reggio Emilia- La Conad Reggio Emilia sistema la regia in vista del prossimo campionato acquistando uno dei pezzi forti nel ruolo del campionato di A2. Il palleggiatore della formazione Emiliana sarà ...

Reggio Emilia - "Ti denuncio per stupro". Diciottenne ricatta ristoratore : Reggio Emilia, 10 giugno 2018 - "O mi dai i soldi o racconto ai carabinieri che mi hai violentata". Una ricattatrice di lungo corso a soli 18 anni , la giovane di Reggio Emilia che ha fatto passare ...

Reggio Emilia, acquisti online con carte clonate: sgominata banda

u.e. presidente marini partecipa a Reggio Emilia a workshop "scuola di democrazia"; presenti 110 ragazzi rappresentativi dei 28 stati dell'... : ... della socialdemocrazia perché è pur vero che l'Europa così come è non va bene, e spetta noi progressisti " ha sottolineato - rimettere al centro delle istituzioni europee la politica, magari ...

Cereda e Costanza espongono a Reggio Emilia : La doppia personale si intitola "La sostanza del ricordo" e sarà inaugurata l'8 giugno. Visitabile da martedì a domenica

Reggio Emilia - rapinato del cellulare in piazzale Europa : denunciato un gambiano irregolare : Il rapinatore ha preso a schiaffi e rapinato il cellulare a un ragazzo russo di 27 anni. Decisive per le indagini le indicazioni fornite dai senzatetto onesti delle ex Reggiane

Reggio Emilia - crolla lastra dal tetto della stazione AV : tragedia sfiorata : "Abbiamo visto la morte in faccia" ha raccontato uno dei viaggiatori presenti. A staccarsi dal soffitto è stata una grossa lastra di vetro che è andata in frantumi su una banchina dove vi erano diverse persone in attesa del treno. Rfi ha annunciato che eseguirà ulteriori approfondimenti per accertare le cause del distacco del pannello e prendere gli opportuni provvedimenti.Continua a leggere

Reggio Emilia : sorpreso senza biglietto - 17enne si getta dal finestrino del treno in corsa : È successo all'altezza di via Cavallo del comune di Guastalla: il minore, sotto gli occhi dei controllori che l'avevano sorpreso senza biglietto, è uscito dal finestrino che ha scavalcato gettandosi sui binari, approfittando del fatto che il treno aveva rallentato. È ferito ma non in pericolo di vita.Continua a leggere

MONDO ITF FUTURES - Trionfo pazzesco di Jacopo Berrettini a Reggio Emilia : 1, A Reggio Emilia , Italia, si impone a sorpresa un incredibile Jacopo Berrettini che conquista il primo titolo della sua carriera. Decisiva l'affermazione nell'ultimo atto ai danni del connazionale ...

Esperienza indimenticabile per il Baskin Messina al Social Cohesion Days di Reggio Emilia : I ragazzi messinesi hanno potuto ascoltare gli interventi attesi e particolarmente interessanti di Lorenzo Major , pluriatleta disabile e Campione del Mondo di Paraclimbing che ha offerto la propria ...

Reggio Emilia - prostitute e spaccio davanti all'asilo : Reggio Emilia, 29 maggio 2018 - Venti euro. È questo il prezzo per una dose di cocaina oppure per appartarsi con una prostituta . Sono circa le 9.30 di ieri quando inizia il nostro viaggio nella zona ...