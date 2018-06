Reggio Calabria | al via il patto educativo tra scuole ed associazioni

‘Ndrangheta - ex consigliere Reggio Calabria condannato per concorso esterno : concorso esterno in associazione mafiosa. Cade sotto la scure del Tribunale di Reggio Calabria un altro pezzo di quella destra che, negli anni dell’ex sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha governato la città dello Stretto. Al termine del processo “Sistema-Assenzio” l’ex consigliere comunale Dominique Suraci è stato condannato a 12 anni di carcere. Il sostituto procuratore della Dda Stefano Musolino aveva ...

“Sii disponibile per qualcun altro” : ecco come partecipare alla Giornata Mondiale del Donatore 2018 a Reggio Calabria : Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, ...

Sagat garantisce i voli con Napoli e Reggio Calabria : L' abbandono di Alitalia sulla tratta fra Torino Caselle e gli scali di Napoli e Reggio Calabria è stata oggetto di una interpellanza a cui ha risposto l'assessore al turismo Alberto Sacco al ...

Cinema ambulante : fino al 21 giugno in Calabria - Reggio ricorda Sacko : Un viaggio della speranza attraverso 23 paesi del mondo, dall'Afghanistan alle coste siciliane fino al confine tra Messico e Stati Uniti. 7, "FELICITE" di Alain Gomis , Senegal, Una donna cerca in ...

Condannato ex assessore Reggio Calabria : ANSA, - Reggio Calabria, 12 GIU - L'ex assessore ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria Dominique Giovanni Suraci, di Alleanza nazionale, é stato Condannato a 12 anni di reclusione per concorso ...

Reggio Calabria : concluso con successo il corso di lingua greca "Pame ambrò" organizzato dall'Amministrazione comunale : ... durante la quale i cittadini saranno invitati a rispolverare le radici greche della nostra cultura comune, prendendo parte a coinvolgenti spettacoli di musica e danza tradizionale.

Reggio : Si conclude il corso di lingua e cultura dei greci di Calabria : ... durante la quale i cittadini saranno invitati a rispolverare le radici greche della nostra cultura comune, prendendo parte a coinvolgenti spettacoli di musica e danza tradizionale.

Reggio Calabria - grande successo per l'11ª edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine : In occasione della ricorrenza dell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo, un'intera sessione è stata dedicata all'alimentazione ed alla nutraceutica. La presenza di una faculty di grande ...

Migranti - sbarco della Sea Watch a Reggio Calabria : i giornalisti obbligati a consegnare alla polizia i file video del salvataggio in mare : ROMA - 'Consegnate il materiale video girato durante il salvataggio in mare dei Migranti o verrà sequestrato'. La richiesta ai giornalisti a bordo della Sea Watch, nave ong sbarcata ieri a Reggio ...

Reggio Calabria - sbarca nave Ong con 232 migranti : Primo sbarco di migranti dopo l'insediamento del nuovo governo: è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una ong tedesca con bandiera olandese con a bordo 232 migranti soccorsi ...

Reggio Calabria - giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata : Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata proviene da NewsGo.

Reggio Calabria - giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata : Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata proviene da NewsGo.

Migranti - lo sbarco nel porto di Reggio Calabria : Nel porto di Reggio Calabria sbarcano i 232 Migranti giunti a bordo della nave "Sea-Watch 3". Si tratta di 17 donne, 28 minori non accompagnati, tra cui un dodicenne già collocato in una struttura ad ...

Reggio Calabria - il primo sbarco di migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...