Red Bull Murone | a Milano una grande festa dello sport

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)

Red Bull Murone – A Milano tanto divertimento col volley all’aria aperta : Red Bull Murone si prepara a dare spettacolo. A Milano una grande festa dello sport: domenica 17 giugno, piazza del Cannone nel Parco Sempione diventerà un punto di incontro per tutti coloro che amano giocare a volley all’aria aperta Una grande festa dello sport con al centro le ragazze di dodici squadre che si sfideranno fino all’ultimo muro con regole tutte nuove. Sono questi gli ingredienti di Red Bull Murone, il format lanciato ...

Sky Spy : la Red Bull lascia a casa la 'corte' Verstappen : Nell'affollato paddock di Montreal è più facile notare le presenze che le assenze. Così è passato inosservato un provvedimento che la Red Bull, nella persona di Helmut Marko, ha preso nei confronti di ...

Formula 1 : Red Bull sempre più vicina a Honda per il 2019 : Red Bull pronta a passare ai motori Honda per il 2019: aumentano insistentemente le voci al riguardo. Cosi, mentre il motore Renault ha dimostrato ieri la propria maturità su una pista che è da sempre ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno nel feudo di Lewis Hamilton. Red Bull pericolosa con le HyperSoft : Erano 17 anni che la Ferrari non otteneva la pole position a Montreal (Canada). Tanto era trascorso dall’ultima partenza dalla p.1 ed era stato un certo Michael Schumacher a rendersi protagonista di ciò. La statistica delle pole non poteva che essere aggiornata da un altro tedesco, erede designato del Kaiser: Sebastian Vettel. L’incedere del quattro volte iridato è stato sicuro ma, a detta sua, non perfetto. L’interpretazione ...

F1 - Ricciardo svela la strategia gomme e pit stop della Red Bull : ” ecco cosa faremo” : Daniel Ricciardo parla dopo le qualifiche sul circuito del Canada: le parole dell’australiano della Red Bull Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 qualifiche live : Red Bull - Ferrari e Mercedes in lizza per la pole : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:51:00 GMT)

F1 - la Red Bull annuncerà la nuova motorizzazione in Austria. Honda favorita - ma spunta la Porsche per il 2021 : Continua a tenere banco la discussione sulla fornitura dei motori della Red Bull nelle prossime due stagioni. La scuderia di Milton Keynes non ha ancora sciolto le riserve ed anzi, ha chiesto più tempo prima di annunciare la decisione definitiva, che dovrebbe arrivare a questo punto durante il weekend del GP d’Austria (29 giugno-1° luglio). Il ballottaggio è tra Renault e Honda, questo è ormai di dominio pubblico: la partnership con la ...

F1 - Bottas non si fida di Ferrari e Red Bull : “mi aspetto una qualifica tiratissima - ci sarà da divertirsi” : Il pilota finlandese non ha brillato in qualifica, tuttavia resta fiducioso in vista delle qualifiche del Gp del Canada, che saranno a suo dire tiratissime Un venerdì in chiaroscuro per Valtteri Bottas, il pilota finlandese non ha brillanto nelle due sessioni di prove libere disputatesi ieri in Canada, prendendo una bastonata dal compagno di squadra a parità di gomme. Photo4 / LaPresse Nonostante questo, il driver di Nastola non è apparso ...

Formula 1 Canada - Vettel non si fida di Red Bull : Cautela, quella che professa Sebastian Vettel alla vigilia del week end in Canada. Su Red Bull, su una per certi versi scontata 'inferiorità' rispetto a Ferrari e Mercedes, causa pista, prestazioni ...

F1 - GP Canada 2018 – La Red Bull fa dietrofront : l’MGU-K di Daniel Ricciardo non verrà sostituito - scongiurata la penalità : La Red Bull cambia idea alla vigilia del weekend del GP del Canada, settimo appuntendo del Mondiale 2018 di Formula Uno. Negli scorsi giorni il direttore tecnico Adrian Newey aveva annunciato la necessità della sostituzione dell’MGU-K sulla macchina di Daniel Ricciardo, che avrebbe comportato una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Oggi però la stessa Red Bull ha smentito questa ipotesi dichiarando come la MGU-K possa ...

F1 - la Red Bull spiazza tutti in Canada : Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità : Dalla Red Bull fanno sapere che Ricciardo verrà mandato in pista nelle FP1 con la MGU-K danneggiata a Monaco, se tutto dovesse filare liscio la penalità verrebbe evitata Dietrofront in casa Red Bull, Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità sulla griglia del Gp del Canada. Dopo le parole di Newey, che aveva dato quasi per certa la sostituzione della MGU-K danneggiata a Monaco, ecco che il team di Milton Keynes pare abbia cambiato ...

Serie B - Red Bull B-Best : i quattro vincitori della stagione : Il Red Bull B-Best proclama le sue sentenze: dopo 42 giornate di grande battaglia, il contest organizzato dalla Red Bull, in collaborazione con la Lega Serie B e La Gazzetta dello Sport proclama i suoi vincitori assoluti. Coloro che hanno rappresentato non solo per una giornata, ma per tutto il campionato, le 4 categorie di merito: Carisma, Cuore, Energia e Genio. carisma - ...

F1 - Verstappen punge la Red Bull : “ho perso alcuni punti per strada - ma non è stata solo colpa mia…” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa della prestazione fornita a Montecarlo, palesando poi una certa insofferenza sulle critiche rivoltegli circa il suo approccio alle gare Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara ...