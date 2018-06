Recensione Exploding Kittens | Un esplosione di divertimento!

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Alzi la mano chi non pensa che un giorno i gattini un giorno domineranno l'universo! Quel che è certo e che per ora possiamo dire che già dominano i social. Orde di gattini, infatti, invadono le nostre bacheche con video, meme, che ce li mostrano in tutta la loro tenerezza.Ci ha pensato però Asmodee Italia a mostrarci un aspetto del tutto inedito di questi simpatici felini, con un gioco da tavolo, semplice, veloce e tremendamente divertente!Frutto di una campagna Kickstarter milionaria,e un gioco di carte della categoria party game adatto a far giocare 2-5 giocatori per una durata massima di 20 minuti a partita.Nella scatola troveremo 56 carte, e con 2 scatole da gioco potremmo raggiungere fino a 9 giocatori, nel nostro caso, grazie abbiamo avuto modo di provare sia la versione normale, che l'irriverente e ancor più divertente versione vietata ai ...