RASSEGNA ESTIVA 2018- CASTELLO DI SPERLINGA

Sperlinga - al via dal 30 giugno la RASSEGNA ESTIVA "Teatro in Fortezza" al Castello : ... percorsi culturali nel tempo e nello spazio che rappresentano i vari generi che attraverseranno la poesia drammatica dalle sue origini ai giorni nostri, per tale motivo gli spettacoli in rassegna ...

Piazza del Popolo si fa "Arena" per la RASSEGNA ESTIVA "I Mestieri del Cinema" : ... nell'ampia cornice di Piazza del Popolo dove alla proiezione seguiranno incontri e dibattiti coordinati da Pino Strabioli e Guido Barlozzetti con registi e professionisti del mondo del cinema per ...

Uffizi Live 2018 - RASSEGNA ESTIVA di spettacoli serali in dialogo con le opere d'arte : ...non solo al pubblico dei visitatori che ogni martedì sera d'estate affollano ancora più interessati la Galleria fino alle 22 avendo peraltro l'opportunità di godere gratuitamente degli spettacoli ...

Torna il Napoli Strit Festival la RASSEGNA Internazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada, musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti. ...

Ravenna Festival 2018. Al via la RASSEGNA dei Vespri a San Vitale : 1 euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Primo premio a livello nazionale per il Liceo "C. Troya" di Andria nella RASSEGNA "Festival Teatro-Scuola" : Il Festival Teatro Scuola, nato nel 1998, offre agli studenti-attori delle scuole partecipanti la possibilità di mettere in scena i loro spettacoli nel teatro all'aperto "Belluscio" di Altomonte, ...

Terni - in arrivo il Terni Poesia Festival : Penna e Ungaretti al centro della RASSEGNA : Terni " La forza autentica ed evocativa della Poesia, la possibilità di declinarla in varie forme a seconda delle proprie emozioni. Non servirebbe altro per introdurre la quinta edizione del Terni ...

Festival 50+1 - RASSEGNA di teatro contemporaneo a Pontenure : ... torna a maggio dopo quattro edizioni e due edizioni speciali grazie alle quali il pubblico oltre ad apprezzare gli spettacoli in cartellone ha anche potuto scoprire e vivere luoghi abbandonati della ...

Lovers Film Festival 33 - a Torino dal 20 al 24 aprile la RASSEGNA LGBTQI : Dal 20 al 24 aprile si terrà a Torino la trentatreesima edizione del Lovers Film Festival, il più antico Festival sui temi LGBTQI d’Europa e terzo nel mondo

Lucca Blues Festival - si apre la RASSEGNA al Foro Boario : Inizia domani , 20 aprile, il Lucca Blues Festival al Foro Boario. Durante la prima serata si esibisce Andrea Biagioni insieme a The dirty rabbits , sodalizio artistico nato in seguito ad un incontro ...

Lovers Film Festival 33 - a Torino dal 20 al 24 aprile la RASSEGNA LGBTQI : Dal 20 al 24 aprile si terrà a Torino la trentatreesima edizione del Lovers Film Festival, il più antico Festival sui temi LGBTQI d’Europa e terzo nel mondo