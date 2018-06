Rapina e droga | arresti richiedenti asilo

CASTEL VOLTURNO " Bloccati con armi - munizioni e droga Rapinatore e complice minorenne GUARDA LE FOTO : 13:46:11 Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in CASTEL VOLTURNO FATTORE Salvatore, napoletano classe 1978, pregiudicato, in quanto colto nella flagranza del reato di ...

Roma - adescava i gay in chat e dopo notte di sesso li drogava e Rapinava : Rapine dopo una notte di sesso sfrenata. Era questa la specializzazione di un 45enne di Roma che, dopo aver adescato in rete gli omosessuali in rete, li invitava a trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una piacevole serata insieme.L'ultima efferata rapina è avvenuta la settimana scorsa. M.F. ha identificato la vittima su una chat di incontri e poi ci ha passato la notte. Al risveglio, però, ecco il colpo: l'uomo lo costringe a consegnarli ...

Roma - sesso e droga : così Rapinava gli uomini adescati in chat : arrestato : La sua specializzazione era adescare in rete gli omosessuali e, dopo una notte di sesso e droga, rapinarli confidando nell'omertà della vittima, terrorizzata di non rendere noti questi incontri. L'...

Nuova tecnica di Rapina sul treno : ti drogano - ti addormenti e ti rubano tutto : Sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli sono stati arrestati alcuni uomini accusati di aver narcotizzato i passeggeri al fine di derubarli . Ignari passeggeri sui treni regionali di una delle tratte ...

Nuova tecnica di Rapina sul treno : ti drogano - ti addormenti e ti rubano tutto : Sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli sono stati arrestati alcuni uomini accusati di aver narcotizzato i passeggeri al fine di derubarli. Ignari passeggeri sui treni regionali di una delle tratte ferroviarie più frequentate nel nostro Paese venivano addormentati grazie a degli stratagemmi e poi derubati con calma di tutto ciò che avevano con sé. Per ora sono stati arrestati quattro uomini di origine extracomunitaria. Sostanze soporifere Gli ...