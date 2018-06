RANCESCO MARIA MANCARELLA CONDIVISIONI CONTROVENTO by DODICILUNE IRD

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi tra Irama - Carmen ed Einar per Carlo Di FRANCESCO e Garrison : Il vincitore di Amici di Maria De Filippi per Carlo Di Francesco dovrebbe essere Carmen ma il docente di canto crede che a trionfare sarà Irama. Carlo Di Francesco non ha mai fatto mistero delle sue preferenze, al pari degli altri docenti di Amici di Maria De Filippi. Particolarmente spiccata era quella di Rudy Zerbi nei confronti di Biondo, più volte criticato per le sue scarse doti canore. Il trapper è stato però eliminato nelle scorse ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di FRANCESCO/ Video - Maria De Filippi stuzzica il prof di Amici : “Come ha cantato?” : Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, Maria De Filippi stuzzica il prof di Amici: “Come ha cantato?”. Il siparietto è andato in onda nell'ultima puntata del talent show(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Fiorella Mannoia ad Amici 17 - Carlo Di FRANCESCO imbarazzato : la domanda scomoda di Maria De Filippi : Fiorella Mannoia ad Amici 17: Maria De Filippi stuzzica Carlo Di Francesco Fiorella Mannoia è tornata ad Amici. Durante la semifinale della diciassettesima edizione del talent show la cantante si è esibita con Einar, giovane allievo della Squadra Blu. Dopo la performance – che è stata parecchio applaudita dal pubblico – Maria De Filippi ha […] L'articolo Fiorella Mannoia ad Amici 17, Carlo Di Francesco imbarazzato: la domanda ...

Chiesa - domani papa FRANCESCO al Divino amore per apertura mese mariano : UN PENSIERO PER LA SIRIA papa Francesco pregherà in special modo per la pace nel mondo e in Siria. Dopo la preghiera, incontrerà le comunità degli Oblati Figli della Madonna del Divino amore e ...

FRANCESCO Arca papà felice - passeggiata con Irene Capuano e il piccolo Brando Maria : ROMA ? Primi giorni da papà per Francesco Arca. Come Leggo.it ha annunciato, l?ex tronista oggi attore è diventato papà per la seconda volta (dopo Maria sole) con la...

FRANCESCO TOTTI/ Video - ospite da Maria De Filippi : "Pelle d'oca per la mia Roma in Champions" (Amici) : FRANCESCO TOTTI è ospite questa sera di Amici su Canale 5: l'ex capitano della Roma torna in uno show di Maria De Filippi a pochi giorni dalla storica impresa della sua squadra in Champions(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Ospiti Amici Serale 2018 - seconda puntata/ FRANCESCO Totti - Ghali e Gianni Morandi da Maria De Filippi : Amici Serale 2018, Ospiti di Maria De Filippi per la seconda puntata: da Francesco Totti al rapper Ghali e l'evergreen Gianni Morandi, tutte le anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Maria De Filippi corre ai ripari e chiama FRANCESCO Totti ad Amici : Francesco Totti: è lui il superospite del serale di Amici di Maria De Filippi Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Tuttavia i risultati auditel sono stati ben al di sotto delle aspettative. Difatti il popolare talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha perso clamorosamente la sfida contro la quarta puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Un risultato decisamente inaspettato anche per ...

FRANCESCO Arca - papà per la seconda volta : è nato Brando Maria : Francesco Arca, l'attore recentemente sul piccolo schermo con la fiction Sacrificio D'Amore, in onda su Canale 5, ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, è diventato papà per la seconda volta.L'attore senese e la sua compagna Irene Capuano, anche lei ex partecipante di Uomini e Donne, sono diventati genitori del loro secondo figlio. Il secondogenito della coppia è un maschietto a cui è stato dato il ...

