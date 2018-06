Rampelli Fdi eletto vicepresidente della Camera | D' Incà M5S diventa Questore

Lega elegge Rampelli - Fdi - vicepresidente Camera - D'Incà Questore : Roma, 13 giu. , askanews, Il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, indicato dalla Lega, è stato eletto con 245 voti del centrodestra nuovo vicepresidente della Camera al posto del nuovo ...

Asse Salvini-Meloni - vicepresidenza della Camera a Rampelli di Fdi. I sottosegretari giurano a Palazzo Chigi : ROMA - Si consolida l'Asse Salvini-Meloni in Parlamento. Oggi la contropartita è la concessione della vicepresidenza della Camera a Fabio Rampelli , di Fratelli d'Italia, che sostituisce il leghista ...

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Rampelli : Fdi indisponibile a fare da stampella per il governo : Roma, 21 mag. , askanews, 'Salvini ha tentato informalmente, ufficiosamente, di fare dei tentativi per coinvolgerci. Ma per quanto il nostro peso sia di poco inferiore al 5%, abbiamo anche una storia ...

FdI - Rampelli : “Governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...