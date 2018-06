Ragusa | lavoro nero e sospensione di attività | sanzioni per 130 mila euro

Caporalato - lavoro gratis e violenza : 5 fermi nel Ragusa no - : Le vittime, di nazionalità romena, venivano attirate in Italia dalla falsa promessa di un lavoro e di una casa, ma una volta arrivate si trovavano a lavorare in condizioni inumane. Nei campi, secondo ...

Ragusa - 5 arresti per caporalato : “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...