Raggi | Prima le buche venivano chiuse con le tangenti

romadailynews

: La prima dichiarazione di #VirginiaRaggi sugli arresti per lo #StadioDellaRoma: “Noi siamo per la legalità. Chi ha… - ilfoglio_it : La prima dichiarazione di #VirginiaRaggi sugli arresti per lo #StadioDellaRoma: “Noi siamo per la legalità. Chi ha… - petergomezblog : Amministrative, il M5s è fuori dai ballottaggi nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti. P… - virginiaraggi : Finalmente torna ai cittadini il meraviglioso Parco di Tor Marancia. Oggi abbiamo inaugurato una prima area verde a… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Roma – Virginia, sindaco di Roma, intervenendo a un incontro con l’Associazione della Stampa estera in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “La nostra amministrazione ha un intendimento di fondo: o le cose si fanno bene o non si fanno. Io sono laa soffrire per ledelle strade di Roma, ma non sono disposta a fare come e’ avvenuto in passato, ossia dando una mano di bianco e lasciando le crepe. Ricordo che nei vent’anni precedenti l’asfalto veniva chiuso con le”. “Noi vogliamo rifare tutte le strade, ma ci vuole un periodo lungo di tempo e bisogna agire per gare regolari, perché non si possono fare gare in cento giorni- ha continuato-. In questa città in cui ci sono strade dove l’asfalto e’ stato posato sulla terra. Io ho ereditato questa città ma non la cambio utilizzando gli stessi ...