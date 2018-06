Raggi | per il verde di Roma Coldiretti | detenuti e rifugiati

Roma - 9 arresti e 14 indagati eccellenti per lo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi - ecco chi sono gli altri Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Diritti Tv - non Raggiunta la cifra minima richiesta dalla Lega : via ai rilanci - Sky - Mediaset e Perform in corsa : Sky, Mediaset e Perform si stanno contendendo i Diritti tv per la prossima Serie A, si è invece tirata fuori Mediapro Le offerte pervenute in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa dunque alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si terrà nello studio ...

Diritti tv - al via i rilanci : non Raggiunte offerte minime per i pacchetti : Continua la giornata cruciale per i Diritti tv in Lega Serie A. Dopo la fase dell'apertura delle offerte, ora si procederà alla fase di rilancio. L'articolo Diritti tv, al via i rilanci: non raggiunte offerte minime per i pacchetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone - La Raggi valuta stop al progetto : Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le ...

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Stadio Tor di Valle - a Roma nove arresti per corruzione. Raggi : «Chi ha sbagliato pagherà» : Coinvolti anche esponenti del M5S come il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma Mauro Vaglio e Paolo Ferrara, presidente del Gruppo 5 Stelle in Campidoglio. I magistrati capitolini hanno ricostruito l’ampia rete di rapporti intrattenuti da imprenditori come il costruttore Luca Parnasi con funzionari collegati a politici del Comune di Roma e della Regione Lazio, tra cui il vicepresidente azzurro del Consiglio regionale Adriano ...

Stadio - addio al sogno da 1 - 7 mld E Caltagirone si frega le mani Tegola per Raggi costretta allo stop : L'inchiesta del Procuratore Paolo Ielo costringe il Comune di Roma a mettere l'intero progetto nel frigorifero sino a quando non si avrà chiarezza e cioè solo alla fine di un processo che si preannuncia lungo e complesso, vista la quantità di carte Segui su affaritaliani.it

Nuovo stadio - la Raggi : "Spero che il progetto vada avanti" : A detta di Pedica, la politica andrebbe riformata, ristabilendo un codice etico, che indichi in modo chiaro la via da seguire. Mentre l'esponente Pd ha colto l'occasione per parlare di politica, in ...

Stadio Roma - 9 arresti per corruzione : coinvolti imprenditori e politici. Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà' : Nove arresti , sei in carcere, tre ai domiciliari, in un'inchiesta sul nuovo Stadio dell'AS Roma calcio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno eseguito una misura ...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...