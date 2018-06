Raggi | Le buche? Per fare le cose regolari ci vuole tempo

Raggi : Prima le buche venivano chiuse con le tangenti : Roma – Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo a un incontro con l’Associazione della Stampa estera in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “La nostra amministrazione ha un intendimento di fondo: o le cose si fanno bene o non si fanno. Io sono la Prima a soffrire per le buche delle strade di Roma, ma non sono disposta a fare come e’ avvenuto in passato, ossia dando una mano di bianco e lasciando le crepe. ...

Golf - US Open 2018 : il percorso e le 18 buche ai Raggi X : Il secondo Major stagionale, dopo il trionfo di Patrick Reed nell’Augusta Masters, avrà luogo su un percorso storico, situato nella città di Southampton a Long Island, a est di New York City. Lo US Open 2018 si terrà allo Shinnecock Hills Golf Club. Si ritiene che Shinnecock Hills sia il più antico club di Golf organizzato negli Stati Uniti (1891) e sia stato il primo ad ammettere le donne. Per la quinta volta questo percorso par 70 ...

Roma - le buche e il Giro flop : giunta sotto processo - Raggi avvia un'inchiesta : Il giorno dopo la figuraccia in mondovisione del Giro fermo per buche - la tappa Romana è stata trasmessa in 194 paesi - Virginia Raggi chiama a raccolta gli assessori e avvia un'indagine interna su ...

Golf - Open d’Italia 2018 : il percorso e le 18 buche di Soiano del Lago ai Raggi X : Lo European Tour fa nuovamente tappa nel nostro paese, stavolta per l’Open d’Italia. Un appuntamento anticipato di qualche mese rispetto al solito. Non più tra settembre e ottobre ma a maggio. Cambia anche lo scenario: si rimane in Lombardia, ma ci si sposta a Brescia. Quest’anno si giocherà sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, su cui si è giocato l’ultima volta nel 2003. Le 18 buche del percorso ...

Giro : Raggi - 'Buche? Si - ma giorno festa' : Resta un momento di sport ad altissimolivello per migliaia di cittadini, appassionati, turisti, chehanno assistito alla gara in una cornice unica al mondo'.

Volley : Superlega - Buchegger Raggiunge il tecnico Soli a Monza : Monza - La Gi Group Monza contina ad attingere a piene mani dal roste della Bunge Ravenna. Dopo il tecnico Fabio Soli ed il palleggiatore Orduna , la società brianzola si è assicurata anche le ...

VIRGINIA Raggi - “AL GOVERNO M5S CHIEDEREMO PIU FONDI”/ “Roma soffre” : il Sindaco rilancia sulle buche : VIRGINIA RAGGI, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo GOVERNO M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:16:00 GMT)

Roma invasa dai rifiuti : dopo le buche nuovi guai dalla gestione Raggi : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacità. Con un po' di ironia aveva titolato: ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : il percorso e le 18 buche di Agrigento ai Raggi X : Si rinnova l’appuntamento con il Rocco Forte Sicilian Open, prima tappa italiana del circuito dell’European Tour 2018 giunta alla sua terza edizione. Il torneo, che prevede un montepremi da 1 milione di euro, si svolgerà tra giovedì 10 e domenica 13 maggio nella splendida cornice del Verdura Resort a breve distanza da Sciaccia, in provincia di Agrigento, all’interno di una valle di uliveti situata sulla costa sud-occidentale ...

Chi è Martens - il 'Patch Adams delle buche' arruolato dalla Raggi : Su internet lo chiamano 'pagliaccio', lui preferisci definirsi 'Patch Adams' per il suo camice bianco e per la lunga esperienza con i bambini cui spiega il codice della strada. È Marco Martens, ...

Alemanno : "Ho fatto molto meglio di Raggi. Le buche? La situazione è precipitata" : "Se spegni le luci e giri per la città di notte sembra una città in stato di guerra. Tra spazzatura per strade, buche, degrado". Gianni Alemanno ne è sicuro: da sindaco lui ha fatto meglio di Virginia...

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

"Virgì - il mantello serve per planare sopra le buche?". I social ironizzano sul vestito della Raggi : "Ieri sera ho partecipato al Dinner Gala a Villa Miani organizzato da Formula E e dalla Fondazione Alberto Di Monaco, con il patrocinio di Bulgari. Un abito di alta moda della Maison Renato Balestra". Virginia Raggi sceglie nuovamente una casa di moda italiana per i suoi abiti, ma qualcuno ha avuto da ridire sul suo vestito in broccato laminato nel colore Blu Balestra. L'ironia del social si è abbattuto sulla scelta della sindaca, che ha ...