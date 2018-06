Radici Anticipazioni 13 giugno | Kunta Kinte e la ritrovata libertà | puntata conclusiva

Radici - miniserie tv/ Anticipazioni terza puntata - 7 giugno : come vedere l'episodio in streaming : Roots - Radici , Anticipazioni terza puntata 7 giugno 2018, su Rete 4. George diventa un bravo addestratore di galli da combattimento, ma verrà deportato in Inghilterra.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Il finale di Radici rimandato alla prossima settimana : anticipazioni ultima puntata del 13 giugno : Tutto da rifare per il finale di Radici e i fan del remake della famosa serie. Rete4 ha ospitato le 4 puntate della prima e unica stagione della serie ma, a causa delle novità nel mondo della politica e per la notizia della formazione del nuovo Governo, la scorsa settimana è andata in onda una sola puntata e non una doppia come annunciato. Questo significa che il finale di Radici non andrà in onda oggi, 7 giugno, come previsto ma la quarta e ...