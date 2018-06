Radici Anticipazioni 13 giugno 2018 | Kunta Kinte torna nell' ultima puntata finale di

Radici/ Anticipazioni 13 giugno 2018 : il riscatto di George - verso la libertà (finale di stagione) : Roots - RADICI, Anticipazioni del 13 giugno 2018, in prima Tv su Rete 4. George ritorna a casa dopo 20 anni e sceglie di lottare per diventare libero.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Il finale di Radici rimandato alla prossima settimana : anticipazioni ultima puntata del 13 giugno : Tutto da rifare per il finale di Radici e i fan del remake della famosa serie. Rete4 ha ospitato le 4 puntate della prima e unica stagione della serie ma, a causa delle novità nel mondo della politica e per la notizia della formazione del nuovo Governo, la scorsa settimana è andata in onda una sola puntata e non una doppia come annunciato. Questo significa che il finale di Radici non andrà in onda oggi, 7 giugno, come previsto ma la quarta e ...

Radici terza puntata : trama e anticipazioni 7 giugno 2018 : Radici terza puntata. Torna su Rete 4 da giovedì 7 giugno 2018 la miniserie intitolata in originale Roots. Scopri trama e anticipazioni del terzo episodio. Radici terza puntata: trama e anticipazioni 7 giugno 2018 George, il figlio di Kizzy e Tom Lea, diventa un bravo addestratore di galli da combattimento e si guadagna il soprannome di Chicken George. Sposa Matilda, la figlia del pastore, ed insieme hanno molti figli.George ha ...

Radici seconda puntata : trama e anticipazioni 6 giugno 2018 : Radici seconda puntata. Arriva su Rete 4 da mercoledì 6 giugno 2018 la nuova miniserie intitolata in originale Roots. Scopri trama e anticipazioni del secondo episodio. Radici seconda puntata: il remake su Rete 4 La fiction è un remake della miniserie del 1977 Roots – Radici ed entrambe sono basate sull’omonimo romanzo di Alex Haley. La miniserie, composta da quattro puntate, è stata trasmessa negli Stati Uniti durante il Memorial Day ...

