' Questo Governo non ha a cuore le sorti del Sud'

"Questo Governo è di destra". Prodi boccia Lega-5 Stelle - e Pd - : Per poi nascondere la mano dopo aver tirato il sasso, uno di quelli belli grossi: 'Ma non parliamo di politica interna' .

Dal 58% degli italiani fiducia a Questo governo : Avere un nuovo governo piace agli italiani anche se non è espressione della propria area politica tanto che il 69% è contento di avere un nuovo esecutivo e di non dover tornare alle urne. E anche la fiducia proprio verso questo governo guidato da Giuseppe Conte è accordata dal 58% degli ...

MICHELE SANTORO SI CANDIDA IN RAI : "TRAVAGLIO AL TG1"/ "Pronto per Questo lavoro. Governo? E' nato un mostro" : MICHELE SANTORO si CANDIDA in Rai, il conduttore televisivo dichiara: "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione: Milena Gabanelli direttore generale e Marco Travaglio al Tg1"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Governo - Conte ottiene la fiducia : «Sul debito tratteremo con l’Ue» «Luigi - Questo lo posso dire?». «No» L’opposizione si scatena sulle gaffe : Il presidente del Consiglio: «Pronti a trattare sul debito in Europa». E chiede di ripensare l’Autorità anticorruzione. La replica: siamo stupiti

Governo : Fraccaro posta lettera dimissioni da Questore - doveroso farlo : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho consegnato le mie dimissioni da questore della Camera. è doveroso farlo per una questione di coerenza e rispetto. Lascio il ruolo sapendo di aver ultimato la delibera sui vitalizi e passo il testimone ai miei colleghi M5S. Ora darò il massimo impegno come Ministro”. Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, in un tweet con cui posta anche la sua lettera di ...

Farinetti 'Ora tifo Questo governo. Renzi Mi dispiace ma ha fatto errori' : E Renzi? 'Se uno perde, significa che errori ne ha fatti, mi dispiace per Matteo, ma è la politica'. Parla da Milano, a margine della presentazione di 'Gourmet's international srl'. Assicura che l'...

Fabrizio Corona fuori dall'aula : 'Con Questo Governo il ministro lo posso fare anche io' : È tornato in Tribunale a Milano per il processo d'appello sull'ormai nota vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto, mano nella mano con la fidanzata Silvia Provvedi del duo ...

Oscar Farinetti : "Mi dispiace per Renzi - se ha perso vuol dire che ha sbagliato. Ora tifo Questo Governo" : "Se uno perde, significa che errori ne ha fatti, mi dispiace per Matteo Renzi, ma è la politica". A parlare è Oscar Farinetti, presidente di Eataly, oggi a margine della presentazione di "Gourmet's international srl", a Milano, nella sala congressi di Eataly Milano Smeraldo. "Se voglio ancora bene a Renzi? Certo, io sono uno fedele per natura, tifo sempre la Juve, sono sposato da 40 anni con mia moglie, e voglio bene agli amici per ...

Vittorio Feltri - la replica ad Antonio Socci : 'Dimmi come Questo Governo può fare ciò che ha promesso' : Caro Antonio, Libero pensa, sperando di sbagliare, che l'alleanza grillini-leghisti non possa dare buoni frutti. Ti segnalo: per l'intera, lunga, campagna elettorale i due partiti si sono scannati. L'...

Questo 2 giugno è stato la parata del nuovo governo : Coesione: è la parola chiave di questa Festa della Repubblica, caduta giusto al termine di una delle crisi politiche ed istituzionali più complicate della storia recente del Paese. Alla 'coesione' si richiama il Capo dello stato nel suo messaggio di auguri alla Nazione: la parata che ha visto sfilare corpi armati e non armati ha restituito, per Mattarella, "l'immagine di un Paese coeso e ...

Vittorio Feltri : 'Perché Mattarella alla fine è l'unico vero vincitore su Questo Governo straccione' : A bocce ferme si ragiona meglio. La soluzione adottata da Mattarella era l' unica praticabile. Il solo vincitore a conti fatti è il presidente. Che, dopo aver commesso alcuni errori che gli abbiamo ...

Famiglie arcobaleno - Fratoianni : 'Con Questo Governo buongiorno Medioevo' : Bisogna femminilizzare la politica, rifiutare una modalità muscolare e testosteronica di affrontare le questioni'. Poi, aggiunge: 'Agli amici e compagni di viaggio di Liberi e uguali rinnovo l'...

Bruno Vespa - governo Lega-M5s : 'E adesso assaggiamo Questo budino' : 'questo governo doveva nascere. Perché Di Maio sarebbe stato accusato di aver fatto perdere al M5s l'occasione della vita. Perché Salvini - malgrado il vento in poppa - avrebbe perso una parte dell' ...