Quanto vale lo split payment nel fisco targato Di Maio?

huffingtonpost

: chiesero a Luigi Tenco come mai scrivesse sempre canzoni tristi e lui rispose “perché quando sono felice esco” ed e… - sofia_viscardi : chiesero a Luigi Tenco come mai scrivesse sempre canzoni tristi e lui rispose “perché quando sono felice esco” ed e… - limesonline : L'Italia vale più di quello che pensa di valere e - ciò che è molto più grave - più di quanto vorrebbe valere. Iniz… - cauemoura : gordinho do quanto vale o outfit -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Se per Dieliminare lonon costa nulla, allora c'è davvero da preoccuparsi. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" del 10 giugno, Lucia Annunziata ha chiesto al neo ministro di Lavoro e Sviluppo di commentare le parole rilasciate dal suo collega Giovanni Tria al Corsera. In particolare il tema era quello di coniugare la grande cautela del "guardiano dei conti" che siede al Tesoro con i costosi impegni inseriti nel contratto di governo, a partire dalla flat tax.Diè rimasto sulle generali, e sulha indicato soprattutto la strada della semplificazione e del cosiddetto "friendly" (soprattutto con chi non vuole pagare). Ovvero? Eliminazione di spesometro, redditometro e. Tutti bollati come strumenti inutili.Ma è davvero così? Sono davvero paragonabili questi strumenti? Va detto che per spesometro e ...