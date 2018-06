Pronostico Halmstad vs Helsingborg | Superettan 14-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Svezia, 12^ giornata,di, Giovedì 14 Giugno. E’ la sfida più attesa del turno., giovedì 14 giugno. Una delle sfide più attese della dodicesima giornata è in programma nella contea di Halland tra due formazioni della serie cadetta svedese che puntano alla promozione diretta. Una curiosità: la serie utile dell’, dura da 8 turni e impreziosita da 5 successi ed anche l’non perde da 8 giornate. Come arrivano? Si sfidano allo stadio Orjans Vall i due club più prestigiosi del torneo e che di recente sono retrocesse dall’Allsvenskan, il massimo torneo svedese. Entrambe puntano a rientrare tra le grandi nel 2019, magari per rimanerci in modo più stabile. Un discorso che vale sopratutto per l’, un club che nelle ultime stagioni ...