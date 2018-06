Profumi donna | c’è musica nell’aria estiva

vanityfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato nel numero 23 di Vanity Fair in edicola fino al 13 giugno Che cosa può trattenerci in un negozio, facendoci spendere sino a quasi il 20% in più? Secondo uno studio dell’Università di Padova, è merito della diffusione die profumo insieme, soprattutto se, a parere di un’altra ricerca di Mattila e Wirtz, si diffonde del pompelmo. Un legame, quello tra percezione olfattiva e uditiva, spiegato in primo luogo dal dipartimento di psicologia di Oxford, che attribuisce al tubercolo olfattivo, una piccola zona del cervello, la responsabilità di questi condizionamenti all’acquisto. Il nostro sistema olfattivo, del resto, è come un’autostrada per ricordi ed emozioni (si dice che possa migliorare l’umore del 40%), capace di riattivare la memoria anche a distanza di tempo: mettendo a confronto l’effetto di una foto e quello di un aroma dopo sei mesi, la ...