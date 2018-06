Energie rinnovabili : Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : Per quanto riguarda il quadro locale, Iris Flacco, dirigente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria Regione Abruzzo, ha illustrato le varie opportunità dell'Abruzzo: "Nel 2015, il 60% dei ...

Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : Pescara la prima tappa con focus sulle opportunità di sviluppo delle rinnovabili : E’ partita da Pescara la prima tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura. Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : Prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Conte parla con i giornalisti - Casalino lo Prende per un braccio e lo porta via : Rocco Casalino, portavoce dei 5 stelle e ora anche del premier Giuseppe Conte, protagonista al G7 di Charlevoix in Canada. Conte, mentre stava parlando con i giornalisti, a un certo punto è stato ...

Prende il via domani a Mirandola la seconda edizione del Memoria Festival : Memoria, scienza e medicina; V. Dialoghi; VI. Viva voce; VII. Una lezione; VIII. Territori. A questi si affiancano 4 sezioni del programma dedicate a Cinema, televisione e Memoria, La Memoria in ...

muse trento * Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone : al via la stagione il 3 giugno - la collezione comPrende 2.000 specie di piante ... : ... e costituisce il primo appuntamento della ricchissima programmazione di attività estive del Giardino e comprendono laboratori, visite guidate, letture per bambini, teatro scienza e molto altro.

Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e annunciato il nuovo giudice : chi Prenderà il posto di Antonia Klugmann? : Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e nuovo giudice pronto a salire a bordo al fianco dei confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I tre prenderanno per mano lo chef stella Giorgio Locatelli che il pubblico del cooking show ha già conosciuto nei mesi scorsi nel suo ristorante in Inghilterra. Sarà proprio lui a prendere il posto di Antonia Klugmann che, qualche giorno fa, ha annunciato di voler lasciare il ...

Mattarella Prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli Prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli Prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

A Palmi Prende il via la stagione estiva : appuntamento con lo 'Street Book' : ... infatti già il 2 e 3 giugno per le vie della città vi sarà la 'Street Book', programma ideato per promuovere eventi culturali, spettacoli teatrali e musicale, mostre e fiere del libro nelle vie del ...

Viaggi & Turismo : riPrende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma tappa : Sam Bennett sorPrende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

Caluso - disastro ferroviario : video dello scontro treno-tir/ Rfi : domani riPrende circolazione Chivasso-Aosta : Caluso, scontro treno-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:52:00 GMT)