Premio Strega 2018 | annunciata la cinquina dei finalisti | Helena Janeczek in testa

Premio Strega - a Marco Balzano il voto della Società Dante Alighieri : Il voto della Società Dante Alighieri per l'edizione 2018 del Premio Strega è andato a Marco Balzano per 'Resto qui' , Einaudi, . Lo scrittore è stato il più votato dai circoli di lettura promossi nei ...

Lia Levi vince il Premio Strega Giovani 2018 : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Lia Levi con il romanzo ‘Questa sera è già domani’ (edizioni E/O) è la vincitrice della quinta edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca. La cerimonia di proclamazione si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Montecitorio (Sala della Regina) alla ...

Lia Levi vince il Premio Strega Giovani 2018 : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Lia Levi con il romanzo ‘Questa sera è già domani’ (edizioni E/O) è la vincitrice della quinta edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca. La cerimonia di proclamazione si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Montecitorio (Sala della Regina) alla ...

Lia Levi vince il Premio Strega Giovani 2018 : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Lia Levi con il romanzo 'Questa sera è già domani' (edizioni E/O) è la vincitrice della quinta edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazio

L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita, serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita, serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

Carlo Cassola - lo scrittore Premio Strega tra i più discussi di sempre : Casole d'Elsa, 26 luglio 2017 – I gradoni dell'anfiteatro scomparivano dietro alla folla che su di essi si accalcava, schiacciandosi come sardine: i posti non bastavano per tutti, nessuno aveva immaginato un simile riscontro di pubblico per uno spettacolo teatrale che di certo non portava un titolo noto alla massa. "Il taglio del bosco" non era "Macbeth" e neppure "La Traviata", tuttavia negli animi di quella gente doveva essere entrato in ...

Campiello - presentazione con polemica. Scurati : altro che Strega - è questo il Premio più prestigioso : presentazione milanese con polemica per il premio Campiello: protagonista lo scrittore Antonio Scurati, vincitore del riconoscimento per 'Il sopravvissuto' e due volte finalista allo Strega. 'In ...

Torna il Premio Strega Mixology rivolto ai barman e barlady italiani : Giunge alla sua quarta edizione il Premio Strega Mixology, competizione rivolta ai più talentuosi barman e barlady italiani e organizzata dalla storica azienda Strega Alberti Benevento. C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi – gratuitamente – online al link www.PremioStregaMixology.Strega.it Per partecipare è necessario inviare la ricetta del cocktail specificando, per ogni ingrediente homemade, composizione e modalità di ...

Premio Strega 2018 - i 12 semifinalisti e un’editoria che cambia : È il Premio Strega del cambiamento quello di quest’anno, giunto alla 72sima edizione. Non solo perché lo scorso febbraio era cambiato, dopo anni, il regolamento: era stato annunciato, infatti, che per partecipare il Premio sarebbe bastata la segnalazione di solo uno e non più di due Amici della Domenica (i giurati a vita dello storico Premio) e che il Comitato direttivo, quest’anno presieduto da Melania G. Mazzucco, avrebbe potuto ...

Ecco tutti i libri in corsa per il Premio Strega 2018 : · " La madre di Eva " di Silvia Ferreri , NEO edizioni, : un viaggio alla scoperta del mondo transgender, il monologo di una madre che "confessa" alla figlia i dubbi e i turbamenti che ...

Chi c'è - chi non c'è - chi potrebbe vincere. Ecco la 'sporca dozzina' del Premio Strega : ... un ritratto , non una biografia, completo e complesso, che va dalle passioni, dalla vita privata della scrittrice, fino alla letteratura e alla scrittura, al mondo di intellettuali ed amici che ...

Premio Strega : i 12 in corsa - D'Amicis 'censurato' per Giovani : Non entrano i libri postumi di Giuseppe Sgarbi, Il canale dei cuori (Skira), e di Severino Cesari, Con molta cura (Rizzoli) - al quale però sarà dedicato un ricordo - tra i 12 candidati al Premio Strega 2018, annunciati oggi al Tempio di Adriano, a Roma. C'è invece, tra i libri in corsa per la cinquina, un titolo in parte "censurato", 'Il gioco' (Mondadori) di Carlo D'Amicis, che da voce a un triangolo ironico e tragico sul ...

Premio Strega 2018 - i 12 finalisti sono giovani e outsider. Assenti Feltrinelli e La Nave di Teseo : giovani, carini e poco conosciuti. La sorpresa tra i dodici finalisti, sei donne e sei uomini, del Premio Strega 2018 è che non c’è nemmeno un dinosauro della letteratura italiana. Sarà per la congiuntura editoriale delle uscite (un po’ come nei festival di cinema) ma a questo giro dello Strega suona la campana del “chi è chi?” oltre, ovviamente, alla conoscenza del milieu letterario più stretto degli addetti ai lavori. Male? No, anzi, ...