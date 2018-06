Positivo a HIV da 11 anni | aveva rapporti non protetti | preso untore

Sta bene primo trapiantato fegato da donatore Hiv- Positivo : Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) – Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo sta bene e conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference on ...

Aids : sta bene il primo trapiantato di fegato da donatore hiv-Positivo : Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo sta bene e conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference on Aids and Antiviral Research (Icar), in ...