Porsche Cayenne | in arrivo l’attesa versione Coupé FOTO

Porsche nei guai per problemi alle emissioni : maxi richiamo per Cayenne e Macan diesel [FOTO] : Un nuovo problema relativo alle emissioni falsate ha spinto la motorizzazione tedesca a chiedere un maxi richiamo per ben 60mila unità Nuovi strascichi del dieselgate (nome che identifica lo scandalo emissioni truccate che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen) ha costretto la Porsche ad effettuare un maxi richiamo per le versioni diesel dei modelli Cayenne e Macan. L’ente KBA (la Motorizzazione tedesca) ha spinto la Casa di Zuffenhausen a ...