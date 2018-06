Polizia | hanno rapito un uomo Agenti all' inseguimento | poi la verità | era un

“Hanno rapito mia figlia” - ma la Polizia trova la bimba morta : arrestata mamma 19enne : Breanna Lewis, 19enne della Carolina del Sud, aveva detto alla polizia che uno sconosciuto l'aveva aggredita in strada e le aveva strappato la figlioletta di 11 mesi dalle braccia. Poche ore dopo però gli agenti hanno trova to la piccola morta poco lontano da casa: il corpicino era nascosto in una busta di plastica in una scatola di pannolini.Continua a leggere

Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della Polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si