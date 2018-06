Poche donne nel governo Salvini | ' Le rispetto troppo | per questo no alle quote rosa'

Bologna : molesta cinque donne - tra cui due minorenni - in Poche ore : arrestato 23enne : La polizia ferroviaria ha arrestato a Bologna un ventitreenne afgano, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata: avrebbe molestato cinque ragazze, inclusa un capo treno donna, tutte quante in stazione nella giornata del 2 maggio scorso.Continua a leggere