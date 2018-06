Playoff Serie B | il Palermo ad un passo dalla promozione | rimonta da sogno contro il

Palermo-Frosinone 0-1 - finale Playoff Serie B 2017/2018 : formazioni ufficiali e diretta live : Palermo-Frosinone, finale andata playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Finale Playoff Serie B 2018 : in diretta su Sky Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno alle 20.30 : Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputerà al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giocherà presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sarà offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di Now ...

Serie B - Playoff diretta esclusiva Sky : Finale Andata - Palermo vs Frosinone : Va in scena a Palermo (diretta esclusiva su Sky Sport) il primo atto della Finale dei playoff di Serie B, che si concluderà domenica alla stessa ora allo stadio Stirpe, decretando la terza promossa in Lega A dopo Empoli e Parma. I siciliani di Stellone, ex ct dei ciociari, si sono qualificati eliminando il Venezia (1-1 e 1-0), gli uomini di Longo hanno invece conquistato la Finale a spese del Cittadella (dop...

Serie C - sabato la finale Playoff tra Siena e Cosenza : sarà l’ultima di 1108 partite giocate in stagione : Sono state disputate 1.108 partite, di cui 988 di campionato, 73 di Coppa Italia (vinta dall’Alessandria), 38 di playoff, 6 di playout, 3 di supercoppa (conquistata dal Padova) Mancano 120 ore al termine della stagione agonistica in Serie C. sabato 16 giugno alle 20,45 allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara è di scena la finale play off tra Cosenza e Siena per l’ultimo posto per la Serie B (Lecce, Livorno ...

Video/ Palermo Venezia (1-0) : highlights della partita (Serie B - ritorno semifinale Playoff) : Video Palermo Venezia, risultato finale 1-0: gli highlights e i gol della semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Un'autorete di Domizzi manda i rosanero a giocarsi la finale(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Video/ Frosinone Cittadella (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B Playoff) : Video Frosinone Cittadella (1-1): highlights e gol della partita di Serie B, semifinale di ritorno dei playoff. Il pareggio basta al Frosinone, Cittadella eliminata(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Video/ Catania Siena (5-5 dcr) : highlights e gol della partita (Playoff Serie C) : Video Catania Siena (5-5 dcr): highlights e gol della partita, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Servono i rigori: Siena promosso, Catania eliminato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:53:00 GMT)