Pixel Launcher consentirà l’attivazione manuale di temi scuri e chiari nella prossima

Download Android P Launcher APK [Pixel 3 Launcher] : Vuoi provare un po’ di Android P? Ecco come scaricare ed installare la nuova versione “libera” del Pixel Launcher. Download Android P Launcher APK [Pixel 3 Launcher] Android P Launcher APK Nella giornata di ieri Google ha presentato tutte le novità di Android P, il nuovo sistema operativo che arriverà presto su tutti i dispositivi compatibili. Prova […]

Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo - così come il nuovo Google News : A poche ore dalla presentazione è già possibile scaricare il file APK di Google News 5.0 e utilizzare il porting del nuovo Pixel Launcher sui dispositivi con Oreo. L'articolo Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo, così come il nuovo Google News proviene da TuttoAndroid.

Rootless Pixel Launcher 3.5 è disponibile con ottimizzazioni per gli smartphone con notch : Rootless Pixel Launcher, il porting non ufficiale del Launcher dei Google Pixel, si aggiorna alla versione 3.5 con piccole novità dedicate soprattutto al notch. L'articolo Rootless Pixel Launcher 3.5 è disponibile con ottimizzazioni per gli smartphone con notch proviene da TuttoAndroid.

Pixel Launcher in stile Android Go che consuma poca RAM : Link download APK : Potete scaricare la versione ottimizzata in stile Android Go e senza necessità di avere i permessi di root del Pixel Launcher perfetto per chi ha uno smartphone con poca ram: il Link del file APK.Per gli smartphone con sistema operativo Android nel Google Play Store ci sono tantissimi Launcher alternativi che combattono giornalmente per accaparrarsi il maggior numero di utenti.Tra i più famosi non possiamo di certo non nominare Nova Launcher e ...